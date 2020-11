Už zdáli nás vítá vůně jehličí. V době předadventní vstupujeme do hájemství kopidlenských zahradníků, kteří se doslova za pět minut dvanáct sešli nad výrobou adventních věnců.

Studenti zahradnické školy v Kopidlně připravují adventní věnce na poslední chvíli. Ve středu jim začala praktická vyuka a hned se vrhli na vázání věnců aby stihli první adventní neděli. | Foto: Deník / Michal Fanta

Od středy, kdy vláda povolila na školách a učilištích praktickou výuku, se studentky a studenti Střední školy zahradnické v Kopidlně vrhli do práce. „Nebylo to hned v tempu, šlo to všechno pomaleji,“ usmívá se Nikola Spůtová ze Dvora Králové nad vázáním věnce. Nikola je v závěrečném třetím ročníku. Distanční vzdělávání ji přineslo něco pozitivního. Naučila se dobře pracovat s počítačem. Jinak pro ni byla výuka z domova rozhodně náročnější, z praxe jí chybí zkušenosti ze sázení stromů, z výsevů. „To bychom si chtěli zopakovat,“ přiznává.