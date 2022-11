Důvod? Prodejci prý o účast na trzích v Jičíně nemají zájem. „Po zkušenostech už několik let adventní trhy neděláme. Zkoušeli jsme to opakovaně a bohužel se nám to nedaří. Nikdo sem nechce jet, protože to Jičíňáci prostě nekupují, jen projdou kolem, prohlíží a jdou dál,“ hájila rozhodnutí ponechat letos opět pouze celoroční zeleninové trhy na Valdštejnově náměstí místostarostka odpovědná za adventní program Alena Stillerová.

Už na první adventní neděli chystá město na Valdštejnově náměstí a v jeho okolí bohatý program spojený s rozsvěcením vánočního stromu. Celé odpoledne se ponese v duchu staročeských Vánoc, pro děti a dospělé budou nachystané dílny, ukázky řemesel a další kulturní program. Ale stánků s keramikou, šperky, pochutinami a jiným tradičně adventním zbožím se návštěvníci nedočkají.

Rok 2020:

Mezi místními to vyvolává emoce, jak dokázala i pondělní anketa na webu a sociálních sítích Jičínského deníku. Výrazná většina lidí vyjádřila roztrpčení nad tím, že ani letos se adventní trhy v Jičíně konat nebudou. „Budou chybět určitě. Byly tam každý rok. Nevím, proč by to letos mělo být jiné. Vánoční trhy k Vánocům patří,“ vyjádřila se například čtenářka Alena Novotná.

Podle Daniely Beranové, která jako poslední odvážlivec uspořádala trhy v adventním městečku na Žižkově náměstí v roce 2018, nebyl problém v tom, že by lidé na předvánoční trhy nechodili. „Oni chodili, užívali si atmosféru, ale nenakupovali. Proto pak bylo těžké sehnat trhovce, kteří by ještě do Jičína chtěli přijet prodávat kvalitní zboží. Všichni raději jeli někam, kde je kupní síla,“ popsala svou zkušenost.

Podle některých hlasujících jsou problematické také nevýhodné podmínky pro stánkaře a pořadatele. I pro ně byla už tehdy příprava trhů náročná psychicky, fyzicky, ale i finančně, od města ale prý měli velkou podporu. „Nutno dodat, že v případě adventních trhů město vytvořilo pro pořadatele skvělé podmínky. Nechtěli nic za zábor místa, poskytli přívod elektřiny i technické služby. Ale ve chvíli, kdy pořadatel trhů sám nakupuje zboží a najímá brigádníky, aby měl na trzích co prodávat, nedá se to zvládnout,“ doplnila Beranová svou zkušenost. Na letošní rok si na celý prosinec připravili se spolkem Akce pro Jičín alespoň každodenní čtení pohádek na Valdštejnově náměstí a adventní hru po městě.

Farmářské trhy pokračují

Náměstí v prosinci prázdné nezůstane. Každou středu, pátek a sobotu jej celoročně zaplňují takzvané farmářské trhy, na kterých v předvánočním čase někteří prodejci prodávají také sváteční zboží, jmelí a dekorace. „Problém je, že my tu trhy máme prakticky celý rok. V sobotu, zvlášť před Vánoci, sem přijede velké množství lidí, ti jdou na trhy, nakoupí si a v neděli se sem už nevrátí kvůli adventním trhům,“ podotkl starosta města Jan Malý.

Podle něj byly tyto celoroční trhy výhodou loni, kdy vláda na poslední chvíli zrušila sváteční trhy, zatímco pravidelné farmářské se konat mohly.

Ti, kteří si atmosféru vánočních trhů nechtějí nechat utéct, mohou o prvním adventním víkendu vyrazit například do nedaleké Nové Paky, Lázní Bělohradu nebo do Hořic. Na otázku, proč to jinde jde a zrovna v Jičíně ne, neměli zúčastnění odpověď, stejně jako na to, zda existuje naděje, že se adventní trhy do Jičína časem vrátí. „Zatím nemůžeme zajistit kvalitní prodej například keramiky a dalších výrobků, aby to nebyly pouze kýče. Třeba se k tomu opravdu jednou vrátíme, byla bych moc ráda, ale zatím se nedaří,“ uzavřela místostarostka Stillerová.

