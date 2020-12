I když bylo jičínské muzeum z důvodu Covidu zavřené, bylo vlastně otevřené. Připravilo v muzejním nádvoří zámku svou vánoční expozici.

Jičínské muzeum připravilo na nádvoří zámku vánoční expozici. | Foto: Foto: Bohumír Procházka

Žádná velký výklad, žádný kýč, vixlajvant, jak říkával někdejší ředitel Jaromír. Staročeské vánoce. Jen nápisy - názvy. Kdo z dětí dnes ví, co znamená VRKOČ? Co je ŠTĚDROVNICE? A pokud chce někdo víc, zalistuje si a čte v knize s názvem Vánoční zastavení od A do Z pro ten účel vytvořené. Knihy s nákladem jeden kus.