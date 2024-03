V roce 2023 dosáhla výše schválených dotací v Královéhradeckém kraji 729 milionů korun. Téměř polovinu financí z krajského rozpočtu vyčleněnou na podporu projektů v regionu vyhradil kraj na Program obnovy venkova, kraj ale pomáhá i v kulturní oblasti, s životním prostředím či dobrovolným hasičům.

O rozhovor byl proto požádán krajský radno Adam Valenta, do jehož gesce patři regionální rozvoj, evropské granty a dotace.

Co si může běžný občan představit pod gescí regionálního rozvoje a dotací, kterou máte od roku 2020 na starost?

Takřka každý den jednám s představiteli radnic, abychom postupně společně zlepšovali každodenní život všech obyvatel našeho regionu. Jde nejen o jednotlivá města i obce, ale i větší celky. Například jsme napříč krajem určili z dopravního i turistického hlediska nejdůležitější cyklotrasy a jejich stavbu teď cíleně podporujeme. Pomáháme radnicím s projekční přípravou a následně finančně i se samotnou stavbou.

O jaké cyklostezky se konkrétně jedná?

Lidé zejména z Hradecka určitě budou znát cyklostezku z Hradce na Kuks. Postupně bychom ji chtěli prodloužit až do Krkonoš. Letos pak začne stavba cyklostezky u Rozkoše, která výrazně zlepší bezpečnost cyklistů zejména na úzké hrázi. Zároveň podporujeme i cyklodopravu ve městech. V únoru jsme vůbec poprvé vyhlásili dotační program na sdílená kola s podmínkou, že prvních 15 minut jízdy musí být zdarma. Za tu dobu pohodlně přejedete i polovinu velkého města jako je Hradec Králové. Tento dotační program podporuje Nadační fond Škoda Auto, kterému za to chci osobně poděkovat.

Pojďme od cyklostezek k dalším tématům. Mluvil jste o tom, že jste v kontaktu s vedením jednotlivých měst a obcí. V čem to přesně spočívá?

Pro malé obce je stěžejní takzvaný Program obnovy venkova. To zní možná kostrbatě, ale je to cílená podpora projektů tam, kde není k dispozici úřednický aparát a vysoký rozpočet. Podporujeme například místní silnice, bezpečné chodníky, rekonstrukce škol, sportovišť nebo celých návsí. Starostům a starostkám pomáháme i v tom, aby se dokázali zorientovat ve všech agendách, které ve své funkci řeší. Příkladem je Akademie pro starosty nebo web starostuj.cz. Organizujeme také velké množství formálních i neformálních setkání pro sdílení dobré praxe.

K životu v malých obcích patří i dobrovolní hasiči. Předpokládám, že kraj investuje i tam.

Každoročně přispíváme na hasičské zbrojnice, nová auta i vybavení. Na začátku letošního roku jsme schválili dotaci na stavbu garáže hasičské techniky v nejvýše položené obci v Česku, v Horní Malé Úpě. Tamější hasiči při zimních kalamitách zasahují i v nejvyšších částech hor a nová garáž je pro ně naprostou nezbytností. Kraj určitě vyhlašuje i jiné dotační programy.

Které byste vypíchl?

Celkem jich je více než 70 a zahrnují všechny myslitelné oblasti. Jde o podporu prodejen na venkově, sociální služby, opravu památek nebo třeba zadržování vody v krajině.

Takže o krajské dotace tedy nežádají jen obce?

Rozhodně ne. Jde třeba i o sportovní kluby nebo podniky, kde dávají pracovní příležitosti zdravotně postiženým. Jednou z mých priorit po nástupu do funkce krajského radního bylo výrazně zjednodušit systém žádosti o dotace. Spustili jsme nový přehledný dotační portál, který mimo jiné automaticky do e-mailu posílá zprávy o blížících se termínech. Zároveň jsou podání žádostí i jejich administrace plně digitalizované, což šetří čas na straně žadatelů i úřadu.

Řešíte i podporu lokálních zemědělců. Chystáte v tomto ohledu nějaké novinky?

Pracujeme na virtuálním tržišti, kde si budou moci nákupčí ze školních nebo nemocničních jídelen od místních zemědělců snadno objednat maso, zeleninu i další potraviny, které jsou za podobnou cenu jako z velkoobchodu. Navíc jsou často mnohem kvalitnější a nebude je potřeba vozit kamionem přes půlku Evropy, takže to je šetrné k životnímu prostředí.

Nově jsme vyhlásili i dotační program na farmářské trhy, aby se rozšířily i do dalších měst a nabídly většímu počtu zemědělců možnost prezentovat své produkty.