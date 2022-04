Vyprávěl o jejich vzniku, sbírání i opracování. Své povídání doložil krátkým filmem, v němž mohli posluchači obdivovat nálezy achátů z Doubravice, Levínské Olešnice, Levína, Staropackých Hor, Železnice a Horní Halče, kde je naleziště achátů s tak zvanými blesky.

A pak už se roztočil diamantový kotouč a dobrovolníci si mohli vyzkoušet, jak se achátky rozřezávají. Každý čekal s napětím, jakou kresbu nález odhalí. „Byl jsem trošku trpělivý i trošku netrpělivý,“ usmívá se po prvním řezání Arnošt Podzimek.

Pro mnohé bylo úžasné i zkoumání kamenů pomocí speciálního kamenářského mikroskopu. Je to jako když se díváte na hvězdnou oblohu, samá překvapení, jeskyňky, malé průrvy, nádherné kresby, barvy. To mnohé tak nadchlo, že se rozhodli si mikroskop ihned pořídit. A tak se podařilo „zakousnutému“ achátkáři zasít mezi přítomné další semínka, která možná jednou vyrostou ve velkou sběratelskou vášeň. A kdyby ne, bylo to poučné, zajímavé a krásné odpoledne.