"Když se na sebe usmějeme, nic nás to nestojí a hned se nám spolu žije lépe. Jsem ráda, když mi někdo přijde předat zpětnou vazbu osobně," říká.

Covidová doba investicím moc nepřála, přesto se vám povedlo rozjet i dokončit hodně projektů. Co plánujete dál?

Je toho opravdu hodně. Budeme pokračovat v rekonstrukci MŠ, je třeba opravit hygienické zázemí, bazén a školku zateplit. Pokračuje také restaurování národní kulturní památky sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého. Mělo by být hotovo příští rok. Je potřeba opravit některé komunikace a pokračovat v opravách chodníků. Také plánujeme výstavbu workoutového hřiště, rekonstrukci obecního bytu a revitalizaci třešňovky pod Zebínem. Mnoho stromů poškodil letošní silný vítr. Jsou staré a možná i nebezpečné. Tak bychom chtěli vysadit nové. Čtyři roky volebního období jsou krátká doba, takže některé projekty budeme muset odložit do příštího. Jsou ale součástí strategického plánu.

Co považujete za problém, který ale nyní není ve vašich silách vyřešit?

Určitě nedostatek parkovacích míst. Víme o tom, ale momentálně neexistuje v katastru Valdic plocha, kterou bychom mohli zastavět auty. Také nás trochu trápí nefunkční obecní rozhlas. Může se to zdát malicherné, ale pravdou je, že by se hodil. Hlavně potom, co jsme v nedávné minulosti měli hned dvoje záplavy kvůli přívalovým dešťům. I kvůli tomu, co se stalo letos na Moravě, myslím, že budou brzy určitě vypsané vhodné dotační programy a podaří se nám rozhlas zprovoznit.

Jak se lidem žije ve Valdicích?

Žijeme v krásném místě, máme krásné okolí, sama to tu mám moc ráda. Aby se nám žilo dobře, musíme se spolu naučit vycházet a být vstřícní. Platí to ve vztahu obce a věznice, která funguje jako stát ve státě. Naštěstí se nám daří si vycházet vstříc. Ale platí to i ve vztahu obce a lidí. Jsem ráda, když někdo přijde na úřad říct svůj názor a dát mi zpětnou vazbu. Je to lepší, než kdyby si to špitali za rohem v samoobsluze. Jen tak totiž zjistíme, co lidi trápí a co by bylo potřeba.

Ve Valdicích vznikne workoutové a parkourové hřiště



Covid ukázal, že je potřeba Co se týče investic, vedení města Valdice nezahálí ani v těžké době poznamenané pandemií. V celé řadě rozpracovaných a plánovaných projektů má podle starostky Věry Skrbkové jasnou prioritu vytvoření prostoru, kde mohou místní aktivně i pasivně trávit volný čas. "Covid nám ukázal, že ve Valdicích nemají místní děti kam jít ve volném čase a musejí využívat pouze park na náměstí. Chceme umožnit vyžití dětem, dospělým, hasičům a všem ostatním, nové hřiště je pro nás priorita," uvedla starostka. Na projekt by mohla přijít řada v příštím roce. V současnosti je ve Valdicích pouze fotbalové hřiště, to je ale státní a ve správě Vězeňské služby ČR. "Fotbalové hřiště můžeme se svolením ředitele věznice využívat, musíme si ale podat žádost. Pan ředitel nám vždycky vyjde vstříc, místní si ale bohužel nemohou přijít jen tak zasportovat bez předchozího svolení. To by snad mohlo nové hřiště na obecním pozemku vyřešit," doplnila Skrbková.