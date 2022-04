Vloni se hned dvě velká výročí slavila na hradě, letos se podle starostky Hany Štěrbové bude veselit celá Pecka. Je jí totiž minimálně 700 let. Alespoň to tvrdí první dochovaná zmínka o osadě okolo kopce ve tvaru ovocné pecky. V plánu jsou koncerty, jarmarky, pouť i speciální dárek pro místní i turisty. Stejné výročí si přitom Peckovští už jednou omylem připomínali. Oslavy ale překazili okupanti.

"Jak se na Pecce před stoletím slavilo 600 let? To vím naprosto přesně, nijak," směje se kronikářka obce Věra Kociánová. Tehdy prý ještě nikdo netušil, že je co slavit. Za všechno přitom mohla málo postivá práce historiků. Přesný rok založení dlouho nikdo neznal. Podle archeologických nálezů se vznik hradu a obce okolo datoval do počátku 14. století. Později se dva místní historici přiklonili k jiné teorii, která poslouvala první zmínku o Pecce do roku 1268, kdy měla dostat status městečka.

V roce 1968 tak Pecka naplánovala velkolepé oslavy 700 let výročí. "Byl slavnostně zpřístupněn nově zrekonstruovaný harantovský palác. Koncem července pak proběhl i družstevní den, na kterém vystoupila Eva Pilarová, Milan Chladil, Jiří Štědroň a bratři Lipští, výstavami a dalšími doprovodnými akcemi přispěl podnik TIBA, místní organizace i divadelní ochotníci. Vrchol oslav se připravoval na druhou půlku srpna," popisuje Kociánová.

Podle ní zasáhl osud, který nechtěl, aby Pecka postavila svou historii a budoucnost na lži. Když 21. srpna 1968 vtrhli do Československa vojska Varšavské smlouvy, na oslavy nikdo neměl ani pomyšlení. A jak se brzy ukázalo, zmínka z roku 1268 nebyla pravdivá. Kvůli špatné interpretaci zápisu si historici popletli Pecku (Peczka) s Pískem (Peyzk), kterého se zmínka ve skutečnosti týkala.

Proto letos Pecka své sedmisté "narozeniny" oslaví znovu, tentokrát nejspíš správně. Písemná zmínka z roku 1322 uvádí prvního majitele zdejšího hradu, Budivoje z Pecky.

Naplánované oslavy se podle starostky potáhnou celou sezónou. Začínají už nyní sobotním otevíráním hradu a přednáškou historičky Daniely Coganové, která se pro školy uskutečnila minulý týden. Na léto plánují v Pecce velký oslavný koncert a kastelán Jan Murdych chystá tématické slavnosti také v areálu hradu. "Teď už můžu prozradit, že také chystáme odhalení nové aleje Kryštofa Haranta, která povede na hrad. Vykoupili jsme kousek pozemku od discontu směrem k hradu a chceme tam vytvořit alej. Je to takový krpál, ale doufáme, že to bude hezké a nabídne to novou přístupovou cestu k hradu," uzavírá Štěrbová.

Pecka slavila dvě významná výročí už loni. Bylo tomu 400 let od popravy Kryštofa Haranta, se kterým je lokalita nejčastěji spojená, a 100 let od převzetí hradu do vlastnictví obce. Přestože byly oslavy poznamenány přetrvávajícími covidovými restrikcemi, podařilo se na hradě uskutečnit hned několik úspěšných akcí. Na památku výročí vznikl také originální zvon, který nyní visí na Pecce a pravidelně v 16:21 vyzvání do kraje.

Hana ŠtěrbováZdroj: DeníkOtázka na starostku Pecky Hanu Štěrbovou



Pecka se už několik let potýká s nedostatkem restauračních zařízení pro turisty, kteří proudí na hrad. Daří se v tomto ohledu nějaká náprava?



Bohužel ne, restauratéři se k nám nehrnou. Na náměstí máme dvě budovy, kde kdysi restaurace byly. V jedné jsou nyní ubytovaní uprchlíci z Ukrajiny, ta druhá zůstává prázdná a zavřená.



Občerstvení v blízkosti hradu Pecka: Přímo na hradě Bistro, kde mohou návštěvníci zahnat hlad a žízeň. Na náměstí je vyhlášená Cukrárna Pecka a v těsné blízkosti také dvě drobná občerstvení v okénku nebo v Muzeu legionářů. Najíst a napít se lze také v kempu u peckovského koupaliště.

Pecka

PRVNÍ ZMÍNKA O OBCI: 1322

POČET OBYVATEL: 1 298

ZAJÍMAVOSTI:

Pecka bývá nazývána pro svou polohu v malebné členité krajině perlou Podkrkonoší. Mezi hlavní přednosti obce patří jedinečný krajinný reliéf a renesančně upravený hrad. Pecka je ideálním místem pro rekreační a relaxační pobyt. Romantické okolí s mírným kopcovitým a lesnatým terénem skýtá vhodné prostředí pro celoroční příjemné procházky a turistické výlety.

Obec je členem sdružení obcí Podzvičinsko, svazku obcí Novopacko a svazku obcí Lázeňský mikroregion. Má kolem 870 obyvatel a spolu se spádovými obcemi okolo 1300 obyvatel. K městečku patří obce Bělá u Pecky, Staňkov, Kal, Vidonice, Bukovina, Arnoštov a Horní Javoří.

V rámci soutěže Vesnice roku do 3000 obyvatel byla v roce 2001 Pecka oceněna modrou stuhou za společenský život v obci, v roce 2002 bílou stuhou za práci s mládeží, v roce 2003 obsadila 3. místo v Královéhradeckém kraji a v roce 2004 obdržela diplom za rozvoj rekreačního potenciálu obce.

PAMĚTIHODNOSTI:

- hrad Pecka

- kostel sv. Bartoloměje – barokně přestavěný v letech 1748–1758. Nástropní malby Václava Kramolína, reliéfy křížové cesty od J. Lederera

- morový sloup z roku 1720 od F. Petrše

- raně barokní kašna

- expozice městečka Pecka

- expozice útrpného práva

- pohádkové informační centrum

- pomník Kryštofa Haranta

- roubené chalupy – reprezentující lidové stavitelství

OSOBNOSTI:

Jan Bohdanecký (1756–1828), katolický kněz, náboženský spisovatel a potomek šlechtické rodiny Bohdanecký z Hodkova

František Rumler (1824-1909), právník, soudce a šlechtic

Antonín Krecar (1851–1914), středoškolský učitel, historik, překladatel a politik

Karel Václav Rais (1859–1926), domek prarodičů spisovatele

Jindřich Štemberka (1867–1926), advokát a politik

Josef Štemberka (1869–1942), lidický farář umučený nacisty

František Bekr (1913–2000), pilot RAF

TIP NA VÝLET:

Hrad Pecka

Hlavním turistickým cílem v Pecce je hrad, který celému městečku dominuje. Návštěvníci se zde mohou dozvědět zajímavosti o Kryštofu Harantovi, majiteli hradu ze 17. století, poutavá je i část věnovaná historii obce. Za zhlédnutí stojí též expozice věnovaná útrpnému právu a středověká mučírna. Prostory hradu jsou využívány k pořádání koncertů, divadelních představení, přednášek, konferencí a svatebních obřadů. V sezóně se na hrad sjíždějí šermířské skupiny a většinou v červnu probíhá zajímavé velkolepé vystoupení „dobývání hradu“.