Jičín - Oblíbená turistická akce se uskuteční v Jičíně 30. března. Startuje se z velkého nádvoří jičínského zámku (Valdštejnovo náměstí 1) od 6 do 10 hodin, cíl je na tomtéž místě do 18 hodin, startovné 20 Kč za osobu.

Pochod Českým rájem - Putování za rumcajsem. | Foto: KČT - odbor Jičín

Organizátoři připravili několik tras. Pro děti jsou to trasy 3, 5 a 7 km, které vedou do blízkého okolí Jičína, do Libosadu, na Zebín a ke skautům. Dospělí na pěších trasách (11, 24, 35 a 50 km) se projdou kolem Prachovských skal (50 a 24 km) či krajinou pod Táborem (50 a 35 km). Jedenáctikilometrová trasa stejně s ostatními povede do Dílců a k Železnici. Je nutné upozornit na to, že účastník pochodu musí jít po vyznačených trasách, volí si takovou trasu, na kterou mu stačí síly, jde na vlastní nebezpečí, děti v doprovodu starších osob. Samozřejmostí je slušné chování a neznečišťování přírody. Zajištěna je možnost občerstvení na trasách, pro děti sladkosti, ale i tvůrčí dílna a hry.