"České hory mají pro kolo obrovský potenciál a my bychom chtěli stavět například ve skiareálech s lanovkou. Tyhle projekty se nám hodně líbí, je to pro nás návrat ke kořenům. Zase jsme v lese, v přírodě," vysvětlil záměrvyužití kopcovitých přírodních terénů Tomáš Kudrnáč v rozhovoru pro Deník.

Traily v Hořicích budou sice plné sjezdů a prudkých zatáček, budou ale patřit k těm lehčím, které budou moci využít cyklisté z řad široké veřejnosti. "Trasy budou vybudovány z přírodních materiálů a budou široké přibližně 1,5 metru," popsal vznikající sportoviště Palm. Po dokončení stavby předá zhotovitel traily městu a o jejich provoz se bude starat nově vzniklý spolek. "Tento spolek bude mít ve svém vedení zástupce za město Hořice a místního cyklistu, který bude pravidelně a reálně dohlížet na stav trailů během sezóny. Spolek poté rozšíří své řady o další členy z místní komunity, kteří se budou aktivně podílet na jeho činnostech," zaznělo na zastupitelstvu od místostarostky Jany Bouzkové. Podle ředitele Sportovních zařízení města Hořice bude provoz tratí ročně stát město okolo 50 tisíc korun. Podrobnosti o novém spolku a pojištění sportoviště budou zastupitelé dolaďovat na únorovém jednání.

Přestože většina vedení města realizaci náročného projektu vítá a zdůrazňuje užitečnost trailů především pro obyvatele Hořic, našli se i ti, kteří se ke vzniku trailů v krajině poblíž přírodního koupaliště Dachova staví odmítavě. Mezi nimi je například místostarosta Pavel Bičiště. "V mé gesci je jak sport, tak i ochrana a tvorba krajiny a přírody. Přestože jsem fanoušek trailového sportu a mnoho trailů po republice jsem si jich i sám projel, mám problém s touto lokací. Rozvoj cestovního ruchu tímto způsobem nepodporuji," vysvětlil místostarosta, proč v otázce cyklotrailů v Hořicích hlasoval proti.

A jak může takový přírodní cyklotrail od Dirty Parks vypadat? VIDEO najdete Z D E!

"Ne všichni z odboru životního prostředí byli nadšení z toho, že dojde ke změně užívání lesa.. Proto jsme šli legální formou změny územního plánu, to byla procedurálně velmi důležitá věc, zdrželo nás to. A proto nás to dnes bude stát více peněz, než jsme předpokládali. Když si tuto trasu projdete, zjistíte, že to není vyloženě VIP zóna našich lesů. Je to území zdevastované kůrovci a načerno prováděnými jízdami bikerů a podobně," dodala k realizaci projektu Bouzková.

Vizí města je tedy budováním singletrailů podpořit aktivní trávení volného času celých rodin, které často vyrážejí s koly na dovolenou či prodloužené víkendy. Součástí sítě cyklostezek by mělo být nejen samotné značení trailů, ale i systém informačních desek, které budou informovat o zajímavých místech ve městě a nejbližším okolí.

Letos by měla podle plánů být dokončena první etapa výstavby. Druhá etapa zatím na pořadu dne není, město bude s její realizací vyčkávat na vhodný dotační titul z Kraje.