V USA zemřela pravděpodobně poslední vdova po vojákovi z občanské války

Ve Spojených státech ve věku 101 let zemřela žena, která byla podle všeho poslední vdovou po vojákovi z občanské války z let 1861 až 1865. Neobvyklý pár, kdy ženichovi Jamesi Bolinovi bylo 93 let a nevěstě Helen Viole Jacksonové pouhých 17, měl svatbu v roce 1936.

Bitva u Gettysburgu byla jednou z nejkrvavějších bitev americké občanské války | Foto: Nathaniel Currier and James Merritt Ives, Public domain, via Wikimedia Commons

Jacksonová podle agentury AP zemřela v polovině prosince v domově pro seniory ve městě Marshfield v Missouri. Ve stejném státě její manžel coby vojín jezdectva během občanské války bojoval na straně Unie. Jacksonová spolu s devíti sourozenci vyrůstala v missourském městečku Niangua, zatímco vdovec a bývalý voják Bolin žil poblíž. Pečovala o Bolina a pomáhala mu s každodenními pracemi. Aby jí její laskavost oplatil, navrhl jí, že se s ní ožení. Řecko proti Turecku. Sto let starý spor je stále živý, Erdogan na něj nezapomíná Přečíst článek › Mladá žena by tak po jeho smrti získala nárok na jeho vojenskou penzi, což podle AP v době velké hospodářské krize znamenalo lákavou nabídku. Jacksonová s ní souhlasila do značné míry proto, že "cítila, že díky její péči Bolin žije déle". Manželství trvalo do roku 1939, kdy muž zemřel. O svatbě nikomu ze svých příbuzných Jacksonová nikdy neřekla, s manželem ve stejné domácnosti nežila a neměli spolu žádné intimní styky. Už se znovu nevdala a o penzi po svém manželovi se nepřihlásila. Desítky let utajování Uvědomovala si prý, jaké stigma by na ní ulpělo, kdyby se prozradilo, že si ještě coby dívka vzala devadesátníka. V roce 2018 vysvětlila, že o svém manželství s Bolinem nikdy nemluvila, aby ochránila pověst jeho i svoji. "Hluboce jsem pana Bolina respektovala a nechtěla jsem, aby mu ublížily jedovaté řeči," uvedla Jacksonová. Podle pastora Nicholase Inmana, který byl dlouholetým přítelem Jacksonové, začala o své minulosti mluvit teprve v posledních třech letech svého života. Měla prý radost z uznání, jakého se po desítkách let utajování dočkala. Vysloužila si místo na missourském chodníku slávy a dostávala bezpočet pohlednic a dopisů s přáním všeho nejlepšího. "Pro Helen to byl svého druhu ozdravný proces: kvůli něčemu, o čem si myslela, že se pro ni stane stigmatem, byla ve skutečnosti na sklonku života oslavována," řekl Inman. Potápěči našli trosky indonéského letounu. Z moře vylovili černé skříňky Přečíst článek › Tento pastor byl prvním člověkem, kterému Jacksonová o svém manželství v prosinci 2017 pověděla. Její příběh ověřil a zjistil, že je pravdivý. Měla také bibli, kterou jí Bolin daroval a ve které psal o jejich manželství. To stačilo k tomu, aby veteránské organizace uznaly roli, jakou Jacksonová sehrála v dějinách. Když se o ní dozvěděli Bolinovi příbuzní, donesli jí do domova seniorů jeho zarámovanou fotografii. Rozplakala se, stále se obrázku dotýkala a svěřila se, že Bolin byl jediným mužem, který ji kdy miloval.

Autor: ČTK