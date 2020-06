"Nastal čas, aby se lidé vrátili domů. Musíme obnovit pořádek ve čtvrti Capitol Hill, aby se znovu mohla stát součástí naší komunity. Dopady nepřítomnosti policie na zdejší podnikatele a obyvatele jsou v tuto chvíli jednoznačně příliš velké," citoval starostku Jenny Durkanovou americký deník The Seattle Times.

Ani Durkanová, ani policejní náčelnice Carmen Bestová, sice na tiskové konferenci nepředložily konkrétní časový harmonogram pro návrat strážců zákona do autonomní zóny, uvedly však, že k tomu dojde postupně. "Na našem návratu spolupracujeme s celou řadou lidí, policisté se musí do východního okrsku vrátit," zdůraznila Bestová.

Víkendové násilnosti

Plánovaný návrat policie je reakcí na víkendové násilnosti, při nichž zemřel devatenáctiletý Horace Lorenzo Anderson a další dva lidé, včetně sedmnáctiletého mladíka, byli postřeleni. Ačkoli není jasné, zda za dvojicí incidentů stál některý z demonstrantů, podle starostky je zřejmé, že po stažení policie vzrostl v zóně počet různých trestných činů, například rabování či žhářství.

Ke vzniku autonomní zóny ve východním okrsku Seattlu došlo poté, co protestující proti policejní brutalitě a rasismu na začátku června obsadili několik ulic v centru Seattlu. Policejní kontroly se posléze z místa stáhly.

Náčelnice Bestová omezení činnosti policie již dříve ostře kritizovala. "Nebýt okolností, které jdou na vrub unáhlené legislativy, zachránili bychom jeden lidský život. Výzbroj policejních důstojníků není v tuto chvíli dostatečná," konstatovala Bestová s narážkou na rozhodnutí radních, kteří minulý týden schválili zákaz používání slzného plynu a jiných donucovacích prostředků.

Řadou amerických měst již déle než tři týdny otřásají masivní protesty, jaké země nezažila od šedesátých let minulého století. Zažehla je smrt zatýkaného černocha George Floyda v Minneapolis, k níž došlo následkem policejního zákroku. Floyd totiž zemřel poté, co mu na krku téměř devět minut klečel bělošský policista, a to přes opakovaná upozornění, že nemůže dýchat.