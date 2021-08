Tálibán dobyl severoafghánský Kunduz 8. srpna a jeho novým starostou jmenoval Gula Mohammada Eljáse. Kunduz Tálibánu vzdoroval několik týdnů a po bojích byl v troskách. Byly tam stržené dráty elektrického vedení, k většině obyvatel se nedostala voda, v ulicích se povalovaly odpadky. Pracovníci správy města, kteří dříve takové problémy řešili, se ze strachu před Tálibánem ukryli ve svých domovech. Eljás na ně šel nejprve po dobrém, píše o situaci v Kunduzu The New York Times.

Bojovníci Tálibánu ve městě Kunduz v severním Afghánistánu 9. srpna 2021 | Foto: ČTK

Snažil se je přimět k návratu do práce, avšak i v dalších dnech zůstala většina kanceláří města prázdná. Eljás se začal znepokojovat a musel přitvrdit. Bojovníci Tálibánu začali obcházet adresy a vyhledávat absentéry, na kontrolní stanoviště ve městě postavili stovky ozbrojených mužů. Na zdi u vchodu do nemocnice se objevil příkaz: "Zaměstnanci se musejí vrátit do práce, jinak je Tálibán potrestá." To, co prožívá Kunduz, možná čeká v budoucnu i zbytek Afghánistánu.