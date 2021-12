„Není to naposledy, co virus ohrožuje naše životy a naše živobytí,“ uvedla podle britské televize Sky News profesorka Sarah Gilbertová, která je nositelkou titulu dáma (ekvivalentu titulu sir, pozn. red.) a byla součástí týmu, který stojí za vývojem vakcíny Oxford/AstraZeneca. „Pravdou je, že další virus může být horší. Nakažlivější, smrtelnější, nebo oboje,“ dodala Gilbertová.

Současná pandemická situace, které čelí celý svět již téměř dva roky, si vyžádala přes pět milionů životů. Celosvětově se nakazilo již přes 265 milionů lidí. Profesorka přitom zdůraznila, že tato pandemie ještě zdaleka nekončí a zmínila mutaci Omikron, jež se objevila v nejméně třech desítkách zemí.

Gilbertová se k tomuto tématu vyjádřila u příležitosti každoroční přednášky na počest anglického novináře Richarda Dimblebyho, který se stal prvním válečným korespondentem BBC. Tento rok se konal již její čtyřiačtyřicátý ročník,, přičemž pokaždé vystoupí zásadní podnikatelé, vědci či politici.

„Nemůžeme dopustit situaci, kdy bychom si prošli tím, čím jsme si prošli a následně zjistili, že vlivem obrovských ekonomických ztrát, které jsme utrpěli, stále nejsou žádné finanční prostředky na pandemickou připravenost,“ řekla dále profesorka. „Pokroky, kterých jsme dosáhli a vědomosti, které jsme získali, nesmí být ztraceny,“ varovala.

Před pandemií covidu-19 pracovala profesorka Gilbertová po dobu více než deseti let na vývoji vakcín. Využívala antigeny z malárie či influenzy. Působí na oxfordské univerzitě a má titul profesorky vakcinologie. Titul dámy obdržela tento rok, a to právě za přínos vědě a veřejnému zdraví.

Britský vakcinační program

Spolu s očkovací látkou, kterou vyvinuly společnosti BioNTech a Pfizer, byla vakcína Oxford/AstraZeneca jednou z hlavních složek britského vakcinačního programu proti covidu-19. V ostrovní zemi se začalo proti onemocnění očkovat před rokem. Od té doby se tato vakcína použila ve více než 170 světových zemích, informuje Sky News.

Devětapadesátiletá vědkyně promluvila i o hrozbě mutace s názvem Omikron. Obavy z ní způsobily návrat k přísnějším pandemickým opatřením v mnoha zemích. „Spike protein této varianty obsahuje mutace, které jsou již známé svou schopností zvyšování nakažlivosti viru,“ upozornila profesorka.

Zdroj: Youtube

Rovněž zmínila existenci dalších změn, které mohou znamenat „že protilátky vyvolané vakcínami nebo infekcí jinými variantami mohou být méně účinné v prevenci před Omikronem“. „Dokud nebudeme vědět víc, měli bychom být opatrnější a podnikat kroky ke zpomalení šíření této nové varianty viru,“ uvedla Gilbertová.

„Ale jak už jsme zažili dříve, snížená ochrana před nakažením a mírným průběhem onemocnění nemusí nutně znamenat sníženou ochranu před závažným průběhem a smrtí,“ připomněla.

V neděli večer bylo ve Velké Británii hlášeno dalších 86 případů nákazy mutací Omikron. Celkem se touto variantou v zemi nakazilo již 246 osob. Celkem Británie v neděli ráno hlásila 43 992 nových nakažených. Dalších 54 osob zemřelo v rámci osmadvaceti dní od diagnostikování nákazy covidem-19.

Zpřísnění pandemických opatření

Britská vláda již přikročila ke zpřísnění pandemických opatření. Zavedla například povinné nošení roušek v obchodech a veřejné dopravě a povinné testy pro všechny, kteří se do země chystají vstoupit. Není však vyloučené, že se opatření znovu zpřísní po Vánocích.

Noviny The Daily Telegraph mezitím informovaly, že některé z nejohroženějších osob v zemi zatím třetí dávku vakcíny nepodstoupily. Podle nepublikované analýzy Whitehall se ukázalo, že do konce minulého týdne dostalo třetí dávku jen 170 tisíc osob z odhadovaných 470 tisíc. Má jít o osoby, které jsou z důvodu nemoci nucené setrvávat doma. Více než 60 procent lidí nad 50 let již posilující dávku dostalo.

Server The Guardian podotýká, že i v Británii dominují na jednotách intenzívní péče pacienti, kteří nejsou očkováni. Ve Velké Británii již obdrželo první dávku vakcíny 76,2 procenta lidí, 69,4 procenta druhou a 30,2 procenta třetí.