"Otřáslo to s námi a je mnoho těch, kdo se bojí. Proto je důležité říct, že policie věří, že má vše pod kontrolou," uvedla odcházející norská premiérka Erna Solbergová na tiskové konferenci. Nastupující premiér Jonas Gahr Störe označil útok v Kongsbergu za "krutý a brutální čin". V Norsku ve čtvrtek nastoupí do úřadu nová středolevá vláda v čele se Störem, šéfem Dělnické strany (AP).

#BREAKING: several people have been killed in Kongsberg, Norway in an attack by someone using bow & arrow. Several people were also injured pic.twitter.com/5sh8CSsSrN