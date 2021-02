O tom, že Německo zřejmě označí příhraniční regiony v České republice jako oblasti s vysokým výskytem koronavirových mutací řekl dnes listu Süddeutsche Zeitung německý ministr vnitra Horst Seehofer s tím, že je možné očekávat obnovení hraničních kontrol. Trojice bavorských okresů kvůli složité epidemické situaci v Česku již odedneška uplatňuje přísnější podmínky pro české pendlery a zostření režimu oznámilo také Sasko. Po českých přeshraničních pracovnících chce vyžadovat testy zřejmě každý den.

"Svobodný stát Bavorsko a Svobodný stát Sasko dnes požádaly spolkovou vládu, aby označila (rakouské) Tyrolsko a příhraniční regiony Česka za oblast s mutacemi a umožnila stálé hraniční kontroly," řekl Seehofer. Kancléřka Angela Merkelová s tím podle něj souhlasí. O zařazení českých regionů na nejkritičtější německý seznam otevřeně hovořil bavorský premiér Markus Söder. Jasno může být již dnes, zpřísnění režimu pak lze očekávat od neděle.

Saský premiér Michael Kretschmer dnes prohlásil, že vzhledem ke stále se zhoršující situaci v Česku a tamnímu výskytu nakažlivější britské mutace musí Sasko zpřísnit podmínky pro české pendlery.

Výjimku chce udělit jen těm, kteří dojíždí za prací do nemocnic a pečovatelských domovů a kteří pracují v zemědělství, především v živočišné výrobě. "Další výjimky nebudou možné," zdůraznil Kretschmer.

Už ode dneška platí omezení pro české pendlery v bavorských příhraničních okresech Tirschenreuth, Cham a Neustadt an der Waldnaab. Češi mohou jet do práce jen přímou cestou a bez zastavení, poté se musí ihned vrátit do Česka.

Čeští pendleři doposud v Sasku potřebují dva testy týdně, v Bavorsku se musí testovat každých 48 hodin.

Söder prohlásil, že chce, aby Německo označilo české pohraničí za oblast s vysokou mírou výskytu mutací. To by podle premiéra znamenalo, že do Německa by již z Česka nikdo nemohl vstoupit bez negativního testu, což by ještě více posílilo epidemickou bezpečnost Bavorska.

Snížení míry infekce

Německu se v posledních týdnech podařilo výrazně míru infekce snížit. Nyní podle Institutu Roberta Kocha (RKI) vykazuje 64 nových případů na 100 tisíc obyvatel během sedmidenního období. Naopak v Česku tato hodnota roste a podle portálu corona-in-zahlen.de činí aktuálně 483 případů.

Zatímco v průměru se Německu boj proti koronaviru daří, některé okresy hraničící s Českem stále nemohou vysoká infekční čísla srazit. Příkladem je zmíněný bavorský okres Tirschenreuth, který je se sedmidenní incidencí 333 nejhorší v celém Německu.

Söder již ve středu varoval, že pokud Česko nebude schopné prodloužit svá nouzová opatření, tak se musí stát oblastí s mutacemi. "A bude třeba mluvit o uzavření hranice," řekl v televizi RTL.

Česká vláda dnes rozhodla o uzavření tří okresů. Cheb a Sokolov sousední se Saskem, Cheb navíc ještě s Bavorskem. Saský premiér zopakoval, že českému ministerskému předsedovi Andreji Babišovi opět nabídl pomoc a že ho vývoj v sousední zemi mrzí.

Obavy z možného uzavření hranic mezitím vyslovilo německé sdružení automobilového průmyslu VDA, které varovalo automobilový průmysl je závislý na každodenním zásobování továren nejen v Česku či na Slovensku, ale také v řadě východoevropských zemích. VDA proto navrhuje zachovat zásobování pravidelným testováním řidičů a jejich vstupní registrací při překračování hranic.

Německo od 24. ledna považuje Česko za epidemicky vysoce rizikovou oblast, do té doby ho označovalo "jen" jako rizikovou. Důvodem je vysoká míra infekce v zemi. Zpřísněné hodnocení znamená, že do Německa lze cestovat jen s negativním koronavirovým testem, po příjezdu je povinná karanténa. Výjimku z karantény mají pendleři.

Zda Česko nebo některé jeho regiony označí Německo za oblastí s výskytem mutací, může být známo již dnes. Rozhodnutí činí grémium ministerstev zdravotnictví, vnitra a zahraničí, změny na seznamu pak oznamuje Institut Roberta Kocha. Z evropských zemí za oblast s mutacemi Německo nyní považuje Británii, Irsko a Portugalsko.