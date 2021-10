Vytáhli ho za nohy z drenážní roury. Lynč Muammara Kaddáfího byl děsivý a krvavý

„Sem tex rád, že vás vidím,“ vtipkoval začátkem 90. let časopis Mladý svět nad archívními černobílými fotkami zachycujícími vřelé přijetí libyjského vůdce Muammara Kaddáfího československým prezidentem Gustávem Husákem. Právě podivnými obchody s československým zbrojním průmyslem se nám africký diktátor vepsal do paměti nejvýrazněji, není to ale jediný důvod, proč stojí za to si na něj vzpomenout.

Muammar Kaddáfí s československým prezidentem Gustávem Husákem při oficiální návštěvě Československa v roce 1982 | Foto: ČTK