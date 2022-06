Tento let nebyl pro slabé povahy. Tak se vyjádřil pro list The Sun jeden z členů posádky letu BA292 z londýnského letiště Heathrow do amerického hlavního města Washington. V obřím Airbusu A380 dopravce British Airways totiž náhle začala ze stropu do kabiny velkým tempem proudit voda. Vše se odehrávalo, když bylo letadlo ve výšce třicet tisíc stop (9,1 kilometru).

Water Pours Through Plane Ceiling Into Cabin Of British Airways Flight While 3,000ft In Air

Přestože se členové posádky sedmihodinového letu všemožně snažili neúprosný proud vody zastavit, schodiště pro cestující z ekonomické třídy v dvoupatrovém letadle se brzy proměnilo ve vodopád. „Letoun Airbus A380 je určen až pro více než pět set pasažérů. Mezi jeho dvěma patry vedou dvoje schodiště, jedno je v přední části letounu, druhé v zadní. Podle British Airways závada na nádrži na vodu v zadní části letadla zatopila zadní schodiště, které používají cestující z ekonomické třídy,“ píše list Daily Mail.

Zdroj: Youtube

Stevardi okamžitě začali vodu zastavovat vším, co měli po ruce - třeba ručníky nebo polštářky pro cestující. V jedné části letadla je navrstvili tak, aby vodu alespoň trochu pohltily a zabránily jí v dalším pronikání. Přesto jí vyteklo několik stovek litrů a poškozená místa jí doslova nasákly. „Někteří cestující se obávali, aby voda nějakým způsobem nepoškodila elektroniku stroje,“ zmiňuje britský bulvární list The Sun. Stevardi se ale podle zjištění listu i v této krizové chvíli chovali velmi profesionálně.

Byť situace působila děsivě a posádka se pořádně zapotila, cestujícím nakonec žádné bezprostřední nebezpečí nehrozilo. „V žádné chvíli nebyla ohrožena bezpečnost pasažérů, šlo o čistou pitnou vodu ze zásobníku. Let pokračoval až do Washingtonu a přistál zde podle plánu,“ vyjádřili se zástupci aerolinek pro list Daily Mail. Ovšem dle anonymního vyjádření zaměstnanců dopravce pro britský list The Sun bylo štěstí, že nádrž praskla až při konci transatlantického letu.

Po přistání technici vadnou nádrž opravili, a to tak rychle, že letadlo mohlo rovnou pokračovat na další naplánovaný let.