Byť jde o pokles případů jen v řádu jednotek a infikovaných je v celé Lombardii už 15 tisíc lidí. Tedy těch případů, které stačily podchytit testy na přítomnost viru.

Ukáže se v neděli

Když ze stotisícového Bergama přicházejí zprávy o 385 mrtvých za týden, nezbývá lidem než zbožně doufat. Podle výpočtů některých statistiků by naděje mohla svitnout v neděli 22. března. „Uvidíme, zda zabralo uzavření Lombardie, potažmo pak celé Itálie. Účinek by měl být patrný do dvou týdnů,“ říká Alessandro Vespignani, informatik a ředitel Network Science Institute v americkém Bostonu. Lombardie vstoupila do karantény 8. března, celá země pak 11. března. Italská vláda proto označuje tento týden za rozhodující.

Virologové jsou zatím v předpovědích opatrní. „Nedokážeme odhadnout, kdy počty nakažených začnou klesat. Ale představme si, že se tak stalo včera. Potom potřebujeme ještě zhruba dva týdny, protože nákaza se projeví za dva až 11 dnů,“ uvedl virolog Roberto Burioni v deníku Corriere della Sera. Ani pak nebude vyhráno. „Pokud povolíme, objeví se zase nové vrcholy. Musíme zůstávat doma, abychom epidemii překonali, protože virus nemá nohy, aby se mohl sám přemisťovat,“ říká Burioni.

Co bude dál?

„Zatím není vůbec jisté, že až nastane léto, nakažených ubude. Kdy budeme mít odpovídající léčbu? Doufám, že do půl roku. Než však vědci vyvinou vakcínu, potrvá to nejméně rok,“ předpovídá Vespignani a připomíná, že přirozená imunita se začíná v přírodě budovat, až když nákazou projde zhruba polovina „stáda“. Pouze u malého procenta dříve nakažených může nemoc propuknout znovu, ale zpravidla už s mírným průběhem. Současná situace je na Apeninském poloostrově natolik kritická, že v první fázi bude považováno za úspěch, až tamní nemocnice nebudou zahlcené pacienty s koronavirem a budou moci opět začít léčit i lidi postižené například infarktem, pro které dnes na odděleních JIP nejsou místa.

S koronavirem se musíme naučit žít, konstatuje deník Corriere della Sera. Na jak dlouho? „Nevíme. Spalničky tady byly od 11. století,“ poznamenává lakonicky Vespignani a dodává: „Ocitli jsme se v nové světové válce. Vyhrajeme tuto bitvu, ale musíme počítat mimo jiné s obrovskými ekonomickými ztrátami. Musíme být trpěliví. Máme však naději. Pokud omezíme přímé vzájemné kontakty, bude se s nákazou snáze bojovat a objeví se vakcína. Do té doby se však zásadně promění společenské vazby. Sotva už budeme někde tancovat celí zpocení spolu s dalšími stovkami lidí.“