Odborník: Útok na dvojčata byl strategickým šokem. Obdobně jako koronavirus

Teroristický útok na USA 11. září 2001 byl podle zástupce ředitele Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Josefa Procházky strategickým šokem, obdobně jako covid. V odborné literatuře se do té doby nesetkal se scénářem, který by takovou krizovou situaci předvídal. Důsledky útoků jsou podle něj navíc dodnes zřejmé v posílených bezpečnostních opatřeních, jako je třeba omezování osobní svobody. Procházka to řekl v rozhovoru s ČTK.

Náraz letadla do věže WTC | Foto: ČTK