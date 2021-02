Testovaná látka zmírňuje imunitní reakci, devětadvacet z třiceti covidových pacientů opustilo nemocnici do pěti dní. Odborníci ale naděje mírní.

Laboratoř, výzkum léků. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

Nová léčba covidu zkoušená v izraelském Zdravotnickém ústavě Ichilov už má za sebou úspěšnou testovací fázi 1. „Podle všeho by látka mohla pomoci středně závažným a těžkým případům rychle se zotavit z nemoci. Byl by to obrovský průlom,“ uvedl ve svém prohlášení ústav. Lék s názvem EXO-CD24 byl podán 30 pacientům, všech 30 se uzdravilo, 29 z nich mohlo během tří až pěti dní z nemocnice propuštěno.