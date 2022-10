„V Chersonu začal organizovaný přesun obyvatel na druhý břeh Dněpru,“ cituje TASS z prohlášení městské správy Olešek, tedy města nacházejícího se právě na levém břehu. Evakuace se podle agentury odehrává na lodích, které převážejí lidi do Olešek a do obce Hola Prystaň. Podle agentury RIA Novosti na ně čekají autobusy, které je mají odvézt na poloostrov Krym, anektovaný Rusy v roce 2014, nebo přímo do Ruska.

Šéf ruské okupační správy Chersonské oblasti Saldo dnes podle RIA Novosti zopakoval své dřívější tvrzení, že ukrajinské ozbrojené síly by mohly zničit hráz přehrady Kachovské vodní elektrárny, což by vedlo k zatopení některých míst a voda by se dostala až do Chersonu.

„Voda na některých místech stoupne o metr, lidé tam musí být rychle evakuováni,“ řekl v ruské televizi Saldo. Samotný Cherson je podle něj položený výše, přesto jsou některé části případným zatopením ohrožené. Přes 5000 lidí podle něj už Cherson opustilo v uplynulých dnech.

Saldo rovněž prohlásil, že se na sedm dní uzavírá vstup do Chersonské oblasti pro civilisty. Na levý břeh Dněpru se podle něj začaly přesouvat rovněž všechny úřady z Chersonu, které dosadilo Rusko. Komunální služby a záchranné složky ve městě zůstávají, sdělil Saldo podle agentury TASS. „Nikdo se nechystá vzdát Chersonu, ale pro obyvatele je nežádoucí, aby se nacházeli ve městě, kde budou probíhat vojenské akce,“ uvedl tento člen okupační správy podle agentury Reuters a dodal, že se očekává ukrajinský útok. Tvrdil rovněž, že ruské síly mají dostatek možností ho odrazit a přejít do protiútoku.

Velmi složitá situace

O evakuaci obyvatel Chersonské oblasti hovořil v úterý rovněž nedávno jmenovaný nový velitel ruských invazních sil na Ukrajině Sergej Surovikin. Generál podle RIA Novosti označil vojenskou situaci za „velmi složitou“ a aniž by své vyjádření nějak upřesnil, tvrdil, že se ukrajinské síly chystají u Chersonu uchýlit k zakázaným metodám boje.

Šéf oblastní správy sousední Mykolajivské oblasti Vitalij Kim podle ukrajinské agentury Unian uvedl, že Rusové se chystají Cherson ostřelovat. Surovikin v úterý řekl, že nemůže vyloučit nutnost přijmout těžká rozhodnutí - co to znamená, není známo, píše Unian a dále cituje Kima: „Rozesílají zprávy ‚evakuujte se, ukrajinské ozbrojené síly budou ostřelovat Cherson‘. Znám ruskou taktiku… a mám pocit, že zasáhnout Cherson se chystají Rusové.“

„Rusové se snaží vyděsit obyvatele Chersonu falešnými zprávy o ostřelování města naší armádou a také uspořádat propagandistické představení s evakuací,“ reagoval na telegramu šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. „Docela primitivní taktika, vzhledem k tomu, že ukrajinské ozbrojené síly neostřelují ukrajinská města - to dělají výhradně ruští teroristé,“ dodal. Propaganda podle něj nebude fungovat.

Jermakův poradce Mychajlo Podoljak na twiteru napsal, že „realita může bolet, pokud žijete ve fiktivním světě fantazie“. „Neuplynul ani měsíc od pompézního vyhlášení anexe Chersonské oblasti a slavnostního koncertu na (moskevském) Rudém náměstí, a samozvaná ‚městská správa‘… se slavnostně evakuuje v očekávání ukrajinské spravedlnosti,“ napsal Podoljak.

První získané město

Cherson, ležící u ústí Dněpru do Černého moře, měl před válkou přibližně 280 tisíc obyvatel. Stal se prvním velkým ukrajinským městem, kterého se Rusové zmocnili po letošním únorovém vpádu na Ukrajinu. Následně ruské vojsko získalo kontrolu nad velkou částí Chersonské oblasti, ukrajinským silám se ale od léta podařilo několik okupovaných obcí osvobodit.

Rusové patrně očekávají přenesení bojů do samotného města Cherson, uvedlo minulý týden britské ministerstvo obrany. Chersonská oblast je jedním ze čtyř ukrajinských regionů, které Moskva nedávno vyhlásila za ruské území. Prakticky celý svět tento nejnovější pokus ruského prezidenta Vladimira Putina o připojení dalšího ukrajinského území odmítá.