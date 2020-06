"Mohu potvrdit, že podezřelého muže postřelil ozbrojený policista," uvedl policejní velitel Steve Johnson. Později policie upřesnila, že pachatel zemřel.

Na sociálních sítích se objevily fotografie a videa zachycující přibližně 20 policejních vozů s ozbrojenými policisty. Na místě byla přítomna také záchranná služba. Policisté ozbrojení palnými zbraněmi přitom ve větším počtu vstupovali do budovy hotelu. Policejní síly také uzavřely v centru Glasgow ulice.

Serious police presence in West George Street, Glasgow just now. Armed police entering a building. Anyone know what’s going on? pic.twitter.com/aplqcywWrN

"Pohotovostní síly řeší incident na West George Street v Glasgow, ulice je uzavřena, žádáme veřejnost, aby se této oblasti vyhýbala," uvedla glasgowská policie v první zprávě na svém Twitteru.

Emergency services are currently dealing with an incident on West George Street in Glasgow. The street is currently closed off and the public are asked to avoid the area at present. The situation is contained at this time and there is no danger to the general public. pic.twitter.com/xk5sDUTmtr