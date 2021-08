Ještě minulý týden analytici americké výzvědné služby předpokládali, že než dojde k pádu afghánské civilní vlády a k obsazení Kábulu bojovníky Tálibánu, tak to pravděpodobně ještě pár dalších týdnů potrvá. Jenže ve skutečnosti na to stačilo jenom pár krátkých dní. Proč to šlo tak rychle, se pokusili zodpovědět zpravodajové a komentátoři BBC a CNN.

Bojovníci Tálibánu ve městě Kandahár | Foto: ČTK

Bezmála dvě desítky let poté, co američtí vojáci vyhnali tálibánské ozbrojence z hlavního afghánského města Kábul, se Tálibán do tohoto města vrátil, aby opět převzal moc. A jakkoli byly afghánské bezpečnostní síly dobře financované a dobře vybavené, kladly tálibáncům jen chabý odpor.