Tálibán již dříve slíbil zaručit ženám rovnoprávnost v souladu s islámským právem. Mnoho Afghánců na tyto sliby ale hledí skepticky, především pak ti, kteří si pamatují, jak tálibové za své dřívější vlády v letech 1996 až 2001 prosazovali přísné islámské právo šaría.

Dívky tehdy nemohly navštěvovat školy, ženy nesměly až na výjimky pracovat, hudba a televize byly zakázány a podezřelí zločinci byli na veřejnosti bičováni, mrzačeni či popravováni. Tento týden Tálibán násilně potlačil protest za rovnoprávnost žen, což vyvolalo značnou nevoli a nedůvěru zahraničí.

Pravidla pro odívání

Ministr Hakkání představil nová pravidla na tiskové konferenci jen několik dní poté, co Tálibán sestavil vládu, ve které není ani jedna žena. Vláda se podle něj nechce vracet 20 let zpátky. "Začneme stavět na tom, co dnes existuje," uvedl ministr.

Studentky univerzit se budou musel chovat podle pravidel stanovených Tálibánem, včetně pravidel pro odívání. Ministr Hakkání však podle AP neupřesnil, zda bude stačit šátek, nebo zda si ženy budou muset zakrývat i obličej.

"Nedovolíme chlapcům a dívkám studovat dohromady. (…) Nedovolíme společné vzdělávání," prohlásil Hakkání. Studijní osnovy a vyučované předměty se také změní, uvedl ministr bez dalších podrobností.