Podle pondělního prohlášení mluvčího Tálibánu Sálih uprchl do Tádžikistánu poté, co odbojnou provincii Pandžšír jako poslední v Afghánistánu dobyl Tálibán.

Tálibové v provincii Pandžšír, která byla posledním místem protitálibánského odporu v Afghánistánu, zastřelili Ruhulláha Azízího, bratra bývalého afghánského viceprezidenta Amrulláha Sáliha a jeho řidiče. Uvedla to agentura AP s odvoláním na Sálihova synovce. Zavražděný Azízí patřil k odpůrcům Tálibánu, kteří proti radikálnímu islamistickému hnutí aktivně bojovali.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.