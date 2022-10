„Dezinformace často obsahují nějaký zlomek pravdy, a dokonce to je jeden z jejich základních principů,“ připomněl Fiala. „Snaží se vyvolat takovou náladu, která destabilizuje společnost a zpochybňuje základní instituce demokratického státu a jejich reprezentanty,“ konstatoval.

Fiala: Zprávy z Ukrajiny přehnané nejsou. Je třeba informovat pravdivě

Boji proti dezinformacím by podle Fialy měl pomoci kupříkladu vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací. Do této funkce již letos na jaře vláda jmenovala Michala Klímu, aby se vydala cestou strategické komunikace a vyvrácení lží.

„Ve všech příručkách a radách expertů se říká, že je důležitá nejenom ta správná, srozumitelná reakce, ale i to, aby byla co nejrychlejší, a na to se musí ten stát nachystat,“ uvedl premiér.

Otto von Habsburga jsem znal, ale landsmanšaft mě neplatí, řekl premiér Fiala

Stát ale podle Fialy bude proti dezinformacím postupovat také aktivně. Tedy využitím nástrojů pro legální postih těch, kteří je šíří. Jedním z nich by měla být také novela příslušného zákona, na které již pracuje ministerstvo vnitra. Zdůraznil, že v tomto směru jeho kabinet navazuje na práci předchozí vlády a jejího akčního plánu. „Je to dobrý příklad toho, jak stát bez ohledu na to, jaká je politická reprezentace, pracuje kontinuálně na svém zabezpečení a na ochraně své i svých obyvatel,“ dodal Fiala.

Záznam celé debaty s Petrem Fialou o dezinformacích:

Zdroj: Deník