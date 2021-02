„Až na výjimky jsme osobám, které v těchto okresech bydlí, zakázali je opouštět a osobám, které zde bydliště nemají, naopak zakázali sem přijet,“ řekl Blatný.

Výjimky se týkají cest za prací či zajištění pořádku a bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví. „Tento zákaz se nevztahuje na děti, které mají povolenu účast ve školských zařízeních a jejich případný doprovod,“ doplnil ministr.

Mezi další výjimky patří zajištění nezbytných potřeb pro rodinné příslušníky, péče o zvířata, návštěvy zdravotnických zařízení, svatby a návštěvy kostela či úřadů. Lidé ale musí vždy doložit deklarovaný účel cesty, který bude prověřovat policie. „Pokud by se nedostávalo personálu, budeme uvažovat o pomoci armády,“ dodal Blatný.

Lidé v těchto okresech budou mít nově také povinnost nosit minimálně chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2. „Jedná se o nařízení pro všechny vnitřní prostory, veřejnou dopravu a všechna ostatní veřejně přístupná místa, kde se schází více než dva lidé na méně než dva metry od sebe,“ vysvětlil ministr. Vláda regionům poskytne milion kusů těchto prostředků.

Opatření se nevztahuje na tranzitní dopravu. Bude tak možné do uzavřených regionů vjet a znovu je opustit, nebude tu však možné zastavit. Výjimkou jsou nezbytně nutné důvody, jako je například porucha vozidla.

Blatný také požádal zaměstnavatele v rizikových oblastech, aby maximálně omezili riziko nákazy a v nejvyšší možné míře využili přechodu na home office a také využívali možnost antigenního testování zaměstnanců.

Nouzový stav

Opatření začne platit dnes o půlnoci a potrvá do skončení nouzového stavu. Pokud by na dnešním jednání Poslanecké sněmovny nedošlo k prodloužení nouzového stavu, přistoupí podle Blatného vláda k nutným změnám podle zákona o ochraně veřejného zdraví. „Dovoluji si odhadnout, že v takovém případě se situace, která je například v Chebu, objeví ve většině okresů,“ doplnil.

V případě skončení nouzového stavu se podle Blatného od pondělí otevřou obchody, služby, bazény či fitness centra. Nebude také možné provádět omezení shromažďování. „Stane se to, že nákaze, která nabírá na síle, půjdeme naproti. Tím pádem uděláme vše pro to, aby se nákaza šířila ještě rychleji,“ varoval ministr.

Hejtmani žádali, aby k uzavření nedošlo

Kritická situace panuje v Karlovarském a Královéhradeckém kraji již od počátku týdne. „Po pondělí, kdy jsme k hospitalizaci přijali 22 pacientů, jsme již nebyli schopni zvládnout další příjem,“ potvrdil Deníku šéf náchodské nemocnice Jan Machal. Na východě Čech má na současné situaci výrazný podíl britská mutace koronaviru.

Jak karlovarský hejtman Petr Kulhánek (STAN), tak královéhradecký hejtman Martin Červíček (ODS) navzdory krizovému stavu v některých nemocnicích ještě před jednáním vlády apelovali na ministry, aby se neuchylovali k hermetickému uzavírání územních celků.

Chtěla za rodinou na Sokolovsko, ale nemůže

Chtěla jet o víkendu za bratrem do Sokolova, ale vláda jí uzavřením tamního okresu kvůli špatné covidové situaci vystavila stopku. Dagmar Jirásková z Háje u Duchcova tak musí narychlo nechtěně měnit plány. „Není to příjemné, když zjistíte, že za rodinou nemůžete. A to se tam přistěhoval bratr teprve nedávno. Nezbude nám tedy, než si pouze telefonovat. Na návštěvu můžu zapomenout,“ komentovala žena z Teplicka aktuální vládní opatření.



Od pátku se totiž kvůli pandemii koronaviru až na výjimky nedostanou lidé ven z okresů Cheb, Trutnov a Sokolov. Povolené nejsou ani návštěvy z okolí. Policie chystá namátkové kontroly. „Lidé bydlící v těchto okresech je nebudou moci opouštět a ti, kteří tam nebydlí, do nich nebudou moci přijíždět,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.



Bratrovi Dagmar Jiráskové je zákaz líto. „Trošku to nechápu. Když byla Praha na tom mnohem hůře, tak ji nikdo neuzavřel. A nás teď zavřeli hned,“ říká Ladislav Vaniš. Riskovat problémy ale nehodlá. Se sestrou zůstane tedy pouze v telefonickém kontaktu.



