„Když chcete v současnosti někomu pomoci a založit na jeho podporu sbírku, tak to nemůžete jako fyzická osoba sami učinit, když oslovíte neziskové organizace, trvá to týdny i měsíce,“ říká Čestmír Horký, který platformu vymyslel.

Brněnský případ

Mnoho lidí sice založí sbírku třeba přes Facebook. ale pak zjistí, že vybrané peníze musí zdanit, nebo je někdo požádá o potvrzení o daru pro daňové účel a oni nevědí, jak to učinit. Nehledě na to, že velká část sbírek přes sociální sítě může být podvodná. „Před několika měsíci byla v Brně zavražděna maminka dvou dětí a hned vznikly tři facebookové sbírky, o kterých z rodiny nikdo nevěděl,“ dodává Horký.

Lidé, kteří budou chtít v něčí prospěch sbírku založit, tak budou muset kromě občanského průkazu potvrzujícího jejich trvalý pobyt a čestného prohlášení doložit i okolnosti případu, na který vybírají. A to včetně souhlasu osoby, na kterou vybírají a kontaktu na referenční osobu. Má to zabránit oněm podvodným sbírkám.

„Krycí“ sbírka

Činnost crowdfoundingové platformy, která je dostupná na webu znesnaze21.cz, umožnil Nadační fond pomoci (NFP) matematika a podnikatele Karla Janečka. „Je to efektivní věc,“„ okomentoval to Janeček.

Mimo jiné financoval její spuštění, ale založil pomohl i prakticky. „Máme pražským magistrátem povolenou hlavní, obecnou sbírku, na kterou se napojují ty další sbírky,“ konstatovala ředitelka NFP Darina Danielová.

„Musíte tomu věřit“

Podle Jana Kňazovčíka ze Spolku rodičů při Základní škole Sekaniny v Ostravě Poruby, který založil sbírku na rodinu hrdinského táty Petra Langa, není její souštění zrovna snadné. Pokud to někdo dělá sám, stojí jej to spousty sil. A nejen to. „Sbírka musí být důvěryhodná, ten člověk tomu musí věřit,“ říká.

Vedle sbírky na Petra Langa byly dnes spuštěn i výběr peněz na patnáctiměsíční holčičku Olivii, jejíž rodiče zahynuli při autonehodě, a pro Klub nemocných cystickou fibrózou. To je nemoc, která postihuje dýchací a trávicí ústrojí a mimo jiné se projevuje i slaným potem.

Proto se jí také říká nemoc slaných dětí. „Často se mi také stalo, že jsem byl zasažen emocí a chtěl pomoci,“ říká herec Ivan trojan, který je dlouholetým patronem Klubu nemocných cystickou fibrózou. Ale často do toho člověku přijdou jiné věci, takže k pomoci nedojde. Proto je možnost uvést sbírku v činnost během pár desítek minut namísto několika týdnů pokrokem.

Sbírku na maličkatou Olivku, o kterou nyní pečjí teta s babičkou, pak organizuje lékař letecké záchranné služby David Doubek a jejím patronem je ředitel pražské záchranky Petr Kolouch. „Naším hlavním úkolem je během pár desítek minut poskytnout pacientům kvalitní péči a zachránit lidský život a zdraví. Jejich další osudy nám ale nejsou lhostejné,“ říká Kolouch.