Snímky provázel přímo v memu ironický popisek: „Vlevo je Stephen Nolan, hlasatel z BBC. Vpravo je Novak Djokovič, sportovec. Podle toho vlevo je ten vpravo hrozbou pro zdravotnictví.“

Klaus ml. k tomu připojil vlastní poznámku „fw“ (fuck with), která ve slušnější verzi znamená v internetovém slangu něco jako „k čertu s tím“, nebo „do háje s tím“.

Mem se začal z jeho profilu okamžitě masově šířit, do středy 19. ledna 2022 dosáhl více než 1,7 tisíce sdílení. Je ale zcela vylhaný. Jednak Nolan ve skutečnosti Djokoviče za zdravotní hrozbu vůbec neoznačil, což už bylo 16. ledna známo.

A jednak je nekorektní i použití Nolanovy fotografie. Ta je totiž několik let stará, Nolan mezitím více než 50 kilogramů shodil. Václav Klaus ml. jako už několikrát ve své politické kariéře zkrátka naletěl na snahu získat si fanoušky rozšířeným internetovým memem, který podle něj v něčem odpovídal naladění jeho potenciálních příznivců, aniž by si ověřoval informace, které jsou v jím sdíleném příspěvku uvedeny.

„Moderátor rádia BBC NI zažil o víkendu záplavu internetového šikanování poté, co ho někdo falešně obvinil z toho, že tenisovou hvězdu Novaka Djokoviče označil za hrozbu pro zdravotnictví,“ uvedl již 10. ledna 2022 Belfast Telegraph.

Djokovič přiletěl letos v lednu do Melbourne s cílem obhájit svůj titul v Australia Open, ale skončil v australském imigračním záchytném středisku a jeho vízum bylo zamítnuto, protože nebyl očkován a v jeho zdravotní dokumentaci byla řada nesrovnalostí. Tenista proto rychle absolvoval dva soudy, které měly věc procesně vyřešit. Při prvním odvolání proti zamítnutí víza Djokovič uspěl, protože soud uznal jeho argument, že mu australské úřady neposkytly dostatek času na doložení požadovaných údajů.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkPrávě v té době se rozběhla kampaň Djokovičových příznivců proti moderátorovi BBC Nolanovi, byť ten neměl s Djokovičovou kauzou nic společného. Někdo ale použil jeho několik let starou fotografii, na níž byl groteskně tlustý, dal ji do kontrastu se sportovním vzhledem tenisty, a připojil popisek, že moderátor označil Djokoviče za hrozbu pro zdravotnictví.

„Nolan zdůraznil, že obvinění je naprostá a jednoznačná lež, protože o Djokovičovi nikdy nemluvil,“ uvedl Belfast Telegraph. A podotkl, že moderátor čelí záplavě tisíců posměvačných tweetů a nenávistných komentářů.

„Ano, jsem groteskně obézní, ale všechno další k tomu si už vymysleli. Prostě udělali podvod a řekli, že jsem naznačil, že Novak Djokovič je hrozbou pro zdravotnictví. Začaly mi o tom chodit zprávy z celé Evropy. Takže sedím a musím koukat na to, jak mi sta a tisíce lidí sdělují: ‚vypadáš nechutně‘, ‚jsi hnusný‘ a ‚jsi odporné prase‘ a tohle všechno. Opravdu se upřímně bojím o lidi, kteří za sebou nemají tolik zkušeností jako já. Já mám zranění i z válek, takže mě tohle neovlivní, ale dovedete si představit, že by se tahle horda sesypala na někoho, kdo v žurnalistice začíná? Je to neuvěřitelné,“ uvedl Nolan.

Mem byl částečně nepravdivý i z hlediska použité fotografie, protože ta zachycovala Nolana ještě předtím, než v roce 2019 radikálně zhubnul.

„Pokud jste v posledních měsících sledovali na twitteru moderátora BBC Stephena Nolana, mohli jste si všimnout, že vážně shodil – osm kamenů za něco málo přes čtyři měsíce, abychom byli přesní,“ uvedl 10. června 2019 například britský časopis Hello Magazine. (Kámen je stará britská jednotka hmotnosti střední až větší velikosti. Jeden kámen odpovídá čtrnácti britským librám, tedy hmotnosti asi 6,3 kilogramu. Osm kamenů tak představuje hmotnost přibližně 50,8 kilogramu, pozn. red.)

Nolan, jemuž bylo v onom roce 2019 pětačtyřicet let, zveřejnil na svém twitteru fotografie zachycujícího jej před zhubnutím i po něm a připojil k tomu poznámku, že rozdíl mezi nimi dělal 17 týdnů.

Week 17 of my diet . Pics show the difference.

3 more weeks before I hit LA again.

I have a long way to go

But I’ll be able to do a lot more in the USA this time , compared to last year.

Last year , 22st 8, this year 14st 12.

Trying to get as low down the 14st mark before July. pic.twitter.com/dVgMlKNWTI