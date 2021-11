„Letos celosvětově v důsledku pandemie vylétly ceny dřeva. Navíc zuří globální přepravní krize. Dochází tedy také ke zdražování dřevní buničiny, která se při výrobě toaletního papíru používá a která se vozí například z Brazílie. Navíc v Česku je již z podstatné části vytěženo kalamitní kůrovcové dřevo, tudíž cena dřeva a výrobků a materiálů z něj, včetně buničiny, též roste,“ popsal Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády s tím, že tlak na růst cen toaletního papíru ještě stupňují prudké aktuální zdražování energií, paliv a přepravy a citelný růst mezd v ČR z posledních let.

Jeho slova potvrzují i představitelé společnosti ROLLPAP, která vyrábí toaletní papír a výrobky papírové toaletní hygieny od roku 1995. Patří k výrobcům střední velikosti, měsíčně vyrobí cca 300 tun hotových výrobků a polovinu svojí produkce vyváží do západní Evropy. Firma už musela ceny zvyšovat. „Důvodem je rychlé zdražování vstupů, surovin, dopravy a elektrické energie. Ke zdražování přispívá také zhoršená dostupnost. Jen dopravné letos narostlo minimálně o 100%,“ vysvětlil předseda představenstva Alexandr Křížek. Dá se podle něj očekávat, že růst cen bude pokračovat.

Poptávka začíná růst

Poptávka po důležitém hygienickém prostředku už začíná růst. „Zatím evidujeme mírně zvýšený zájem o toaletní papír. Zásob máme zatím dostatek,“ řekla Deníku mluvčí Kauflandu Renata Maierl. „Navýšení cen toaletního papíru je avizované, ale přesto se snažíme zajistit nejvýhodnější ceny pro naše zákazníky,“ dodala.

I ROLLPAP pociťuje zvýšenou poptávku, jeho kapacity jsou ale vázané na dostatek suroviny. „Málokdo u nás ví, že veškerá surovina pro výrobu toaletního papíru a papírové toaletní hygieny se do ČR dováží. V ČR není žádná tržně významná papírna, která by tuto surovinu vyráběla, a jsme tak z téměř 100% závislí na dovozu, ať už suroviny nebo hotových výrobků,“ upozornil Dvořák.

Kovanda odhaduje, že by v nejbližších měsících měl toaletní papír podražit o pět až deset procent, jiné prognózy hovoří ještě o vyšším růstu. „Zdražení bude postupné, ale bude probíhat už letos v listopadu a prosinci a pak v příštím roce,“ uvedl Kovanda. Předzásobení toaletním papírem je proto podle něj rozumné. Papír je poměrně skladný a vydrží dlouhou dobu. „V krajním případě hrozí nedostatek zejména některých druhů toaletního papíru a jeho citelné zdražení,“ upozornil s tím, že pravděpodobnost, že by napjatá situace na trhu vyústila až ve fronty jako za minulého režimu, je jen minimální. Možnou paniku klidní také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

"Ověřoval jsem to u všech velkých obchodů, a všichni mají toaletního papíru ve skladech dostatek. Problém je občas s termínem dodávek, kvůli výpadkům v dopravě občas zboží dorazí třeba o den či dva později, ale všichni obchodníci navýšili zásoby, aby ta zpoždění neovlivnila nabídku v obchodech. Výrobci papíru varují před nedostatkem celulózy, ale to pak ovlivní dostupnost veškerých papírových výrobků včetně tisku, knih nebo papírových obalů. Zatím se to projevuje v růstu cen papírových produktů, nikoli v tom, že by nebyly," dodal Prouza.