Češi vybírají Strom roku. Podívejte se na dvanáct finalistů

Lidé mohou počínaje dneškem hlasovat v anketě o Strom roku 2020. Do finále postoupilo 12 stromů z devíti krajů, usilují o postup do evropského kola soutěže. V tiskové zprávě to za pořadatelskou Nadaci Partnerství uvedl David Kopecký. Loňský titul získala Chudobínská borovice na Žďársku, která se následně stala i Evropským stromem roku.

Praskoleská lípa (Ochránkyně evangelíků). Praskolesky. | Foto: Nadace Partnerství / Marek Olbrzymek

Hlasovat lze přes web www.stromroku.cz. "O vítězi rozhoduje hlavně schopnost ambasadorů stromů přesvědčit své okolí. Jak ukázal příklad loňské vítězky Chudobínské borovice ze Žďárska, kdy její fanoušci byli schopni nadchnout celou Vysočinu a nakonec i celou republiku a potažmo i Evropu. V rámci letošního ročníku budou moci lidé podpořit stromy přes online darem nebo pomocí DMSky," uvedla koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža. Doplnila, že díky tomu se staré a památné stromy v anketě stanou symbolicky kmotry a kmotrami stromů nových. Vybrané peníze totiž Nadace Partnerství napřesrok rozdělí na výsadbové granty pod hlavičkou iniciativy Sázíme budoucnost. Obce vrací do krajiny vodu a oživují rybníčky. V Turnově je umělý potok Přečíst článek › Hlasování o vybrané dvanáctce je v plánu do poloviny října, ještě v říjnu nadace vyhlásí vítěze. Poslední týden hlasování bude už tradičně tajný. Titul Strom roku 2019 získala Chudobínská borovice rostoucí nad břehem Vírské přehrady na Žďársku. V anketě hlasovalo více než 16.000 lidí, kteří vybírali z finálových 12 stromů z devíti krajů. Pro vítězný strom jich hlasovalo téměř 4400. Chudobínská borovice se následně stala i Evropským stromem roku, do Česka zamířil tento titul poprvé v desetileté historii ankety. Na Harcovně ve Frýdlantu se vaří už staletí, obslouží vás tu i potomek zbojníků Přečíst článek ›

Autor: ČTK, Redakce