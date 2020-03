On-line reportáž najdete ZDE.

Česko chce z Číny v příštích dnech dopravit i další zdravotnický materiál, především respirátory, roušky či ochranné obleky.Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by v neděli mělo být do Česka velkokapacitním ukrajinským letadlem přepraveno 30 milionů roušek. Určeny budou i pro obyvatelstvo. Podle Hamáčka ve chvíli, kdy budou rozdány, začne platit povinnost roušky nosit.

Další zdravotnický materiál by měli přepravit soukromá letadla. Vojtěch v úterý podepsal příslušnou smlouvu se Smartwings a Czech Airlines. Hamáček novinářům řekl, že by již měla být vyřízena veškerá potřebná povolení a letadla by mohla vzlétnout ještě dnes.

Armádní Airbus A-319 letadlo do Číny odletělo v pondělí ráno s mezipřistáním v ruském Novosibirsku. Z Šen-čenu odstartovalo v úterý po poledni středoevropského času. Na letišti na něj čekali ministři obrany Lubomír Metnar (za ANO), vnitra Hamáček a zdravotnictví Vojtěch.

Armádní speciál @ArmadaTweetuje s 150 000 rychlotesty je tady! Právě teď z Letiště Kbely, čekáme s @metnarl a @adamvojtechano pic.twitter.com/ki3SW10MtZ — Jan Hamáček (@jhamacek) March 18, 2020

Část rychlotestů pro zdravotníky přepravily dva policejní vrtulníky. "Vrtulník s 19 tisíci rychlotestů na koronavirus pro šest moravských nemocnic právě odlétá," uvedl ráno na twitteru Vojtěch. Vrtulníky současně podle policie přepraví pro policisty a hasiče na Moravě také ochranné pomůcky. "Ostatní regiony zavážíme po silnici už od brzkých ranních hodin," informovala policie na twitteru kolem 08:00.

Úkolem letců bylo z Číny přivézt testy, které jsou určeny pro rychlé zjištění, zda lidé s podezřením na nákazu koronavirem jsou skutečně infikováni. Podle Vojtěcha jsou výsledky testů k dispozici za zhruba 20 až 25 minut, zatímco dosud používané testování výsledky přináší až asi po šesti hodinách. Výrazně by se tak podle něj měl zvýšit počet otestovaných lidí. Řekl, že dnes byla dovezena první dodávka, další je objednána. Za 100 tisíc testů ministerstvo zdravotnictví zaplatilo asi 14 milionů korun, dalších 50 tisíc testů zaplatilo ministerstvo vnitra. Dopravu zajistilo ministerstvo obrany.

Pokud podle Vojtěcha rychlotest ukáže pozitivní výsledek, s velkou pravděpodobností je verdikt správný. Pokud ale nákazu neodhalí, je dle něj možnost takzvané falešné negativity, tedy že pacient koronavirem nakažen ve skutečnosti je. K takovým pacientům se bude přistupovat individuálně podle jejich příznaků, řekl.

Náklad 142 krabic

Materiál byl po přistání dezinfikován a poté převezen do Sedlčan do skladu Správy státních hmotných rezerv. Podle Metnara letadlo přivezlo 142 krabic o váze asi 6,5 tuny. Poznamenal, že povolení pro letadlo vyjednal premiér Andrej Babiš (ANO) s čínským velvyslancem. Po seznámení s tím, jak testy fungují, budou rozvezeny na distribuční místa a následně do velkých nemocnic či do míst s karanténou. "Protože tam potřebujeme protestovat místní populaci," řekl Vojtěch.

Třetinu nákladu dostalo zdravotnické zařízení ministerstva vnitra, které bude testovat policisty, vojáky, hasiče či celníky. Podle Hamáčka se jejich rychlým testováním předejde problémům v těchto sborech.

Z pražského ruzyňského letiště právě vyrazily dva policejní vrtulníky s rychlotestry pro zdravotníky. Zároveň přepraví ochranné pomůcky pro policisty a hasiče na Moravě. Ostatní regiony zavážíme po silnici už od brzkých ranních hodin.#policiepp pic.twitter.com/h6rBsf0HDM — Policie ČR (@PolicieCZ) March 18, 2020

Česko chce z Číny letecky přepravit i další zdravotnický materiál. Podle Hamáčka by v neděli mohlo být převezeno 30 milionů roušek. Přepravu zajistí velkokapacitní ukrajinský letoun An-124 Ruslan, který si podle Metnara ČR najme v rámci aliančního programu strategické přepravy. Naplánovány jsou poté ještě další dva lety. Další lety zajistí Smartwings a Czech Airlines.

Hamáček řekl, že by již měly být všechny formality vyřízeny, zkontrolovat to chce ještě dnes ráno. Letadla by poté mohla odletět. Podle dřívějších informací by mohlo jít o sedm letů.