Záruční doba na nové zboží zůstane dva roky. Pokud se ale vada projeví během prvního roku po koupi zboží, bude se předpokládat, že zboží mělo vadu už z výroby či vznikla při předání zákazníkovi. Jestliže obchodník bude tvrdit, že závadu způsobil zákazník nesprávným používáním, musí to prokázat. Nejlépe odborným znaleckým posudkem. „Nestačí jedna zamítavá věta, kterou do reklamačního protokolu vepsal pokladní, který se na věc ani pořádně nepodíval,“ říká o chystaných pravidlech Eduarda Hekšová ze spotřebitelské organizace dTest.

Aby k takovému zpřísnění reklamací došlo, je nutné změnit občanský zákoník. Minulá Sněmovna to nestihla, nová by tak měla učinit co nejdříve, aby se české právo sjednotilo s unijními pravidly.

Kdo zboží zničil?

Zajímavosti přitom je, že podobný systém u nás již funguje, jenom je kratší a zákazníci o něm moc nevědí. Kromě běžné záruky totiž nyní existuje i tzv. zákonná odpovědnost za vady. Uplatnit právo z vadného plnění lze v tomto případě do šesti měsíců od koupě. „Doba šesti měsíců od převzetí zboží je pro reklamaci velmi důležitá, jelikož platí vyvratitelná domněnka, že zboží mělo vadu již v době převzetí, pokud se projevila právě do oněch šesti měsíců,“ uvádí advokátní kancelář AZ Legal. V této době tedy kupující nemusí prokazovat, že zboží má vadu, protože se její existence předpokládá.

V prvním půlroce po nákupu tedy musí sám obchodník, jenž se chce odpovědnosti za vady zprostit, prokázat, že zboží bylo v pořádku a vadu způsobil kupující jeho nesprávným užíváním. „Spotřebitelé mají možnost ozvat se už dneska,“ potvrdil pro Deník ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička.

Zákazníci ani obchodníci to ale podle něj často netuší. „V naší poradně musíme často vysvětlovat, že během těch šesti měsíců je povinnost dokazovat, že zboží nemělo vadu, právě na obchodníkovi,“ konstatoval.

Pokud však poslanci zákoník novelizují, dostanou spotřebitelé „k dobru“ dalších šest měsíců, o které se povinnost pro prodávající stranu dokazovat bezvadnost výrobku prodlouží. „Podstatné je, že by znalecké posudky měli dělat obchodníci, nikoliv spotřebitelé, pokud tam není nějaká zjevná vada nebo špatný způsob zacházení ze strany uživatelů,“ tvrdí Vodička.

Když obchodník dělá mrtvého brouka

Protože lidé často o svých právech nevědí, dělají zejména menší obchodníci obvykle „mrtvého brouka“ a reklamace rovnou zamítají. To by se podle Vodičky mělo s přijetím nové legislativy změnit. „Bude to mít efekt v tom, že obchodníci minimálně budou muset více spolupracovat se servisem nebo výrobcem, aby zajistili správné vyřízení reklamace,“ prohlásil Vodička.

Nová pravidla vycházejí z evropské směrnice, která má posílit postavení spotřebitelů. Ta dokonce umožňuje přenést „důkazní břemeno“ na obchodníky až na celé dva roky. “V České republice jsme se dohodli na mírnější roční variantě jako na kompromisu mezi zájmy prodávajících a spotřebitelů. Tento kompromis považujeme za rozumný,“ řekl Deníku prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Podle Vodičky se změna zřejmě výrazně projeví hlavně u zboží na jedno použití nebo s krátkou životností kupovaného přes internet. „Pokud pochází odněkud z jihovýchodní Asie, tak je pro internetového prodejce velmi komplikované, tyto povinnosti zajistit,“ dodal Vodička.