Na jak dlouho se prodlužují současná opatření?

Česko zůstane v pátém stupni Protiepidemického systému (PES) minimálně do 22. ledna. Tedy následujících čtrnáct dnů. I nadále tak platí všechna stávající opatření, tedy omezení volného pohybu osob, prodeje a poskytování služeb nebo činnosti úřadů.

Vzhledem k rekordním přírůstkům nově nakažených i lidí hospitalizovaných kvůli covid-19 se ale dá předpokládat, že ani poté nedojde k uvolnění. Naopak ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) navíc avizoval, že pokud dojde do příštího týdne ještě k výraznému zhoršení, vláda by mohla přitvrdit. Ale nespecifikoval jak.

Návštěvy v nemocnicích

Lidé, kteří mají blízké v nemocnicích a nemohou za nimi, se konečně dočkali. V současnosti za nimi mohou pouze tehdy, pokud jsou v terminálním stadiu nemoci. Nyní mohou i za těmi méně nemocnými ležícími na nemocničních odděleních nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných.

Podmínkou je u lůžek akutní péče použití respirátorů třídy minimálně FFP2 nebo KN95. To neplatí pro děti do dvou let, dětem do 15 let stačí rouška. Návštěva může trvat nanejvýš třicet minut a mohou na ní být nanejvýš dvě osoby najednou. U návštěv léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení sociální péče musí návštěva podstoupit přinejmenším antigenní test a musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor.

Vysoké a vyšší odborné školy

U studentů vysokých škol bude možné domlouvat si individuální konzultace jeden na jednoho, uskutečnit přijímací zkoušky na vysoké školy ve skupinách nanejvýš deseti osob a konat zkoušky na vyšších odborných školách rovněž za účasti nejvýše deset osob.

Daňové úlevy

Ministerstvo financí dnes přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce posouvá také povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně až do 1. června. Stát také nebude přihlížet k nedoplatkům umožněným rozhodnutími ministryně financí nebude přihlížet při posuzování žádostí o zařazení do některého z vládních dotačních kovidových programů.

Lyžařská střediska

Skiareály zůstanou i nadále zavřené. Vláda v pondělí rohodne o kompenzacích pro ně.

Co mimo jiné zůstává

Noční zákaz vycházení

Mezi devátou hodinou večerní a pátou hodinou ranní je zakázáno vycházet. Výjimkou jsou závažné důvody jako například cesta do a ze zaměstnání, návštěva lékaře nebo venčení psů v blízkosti domova.

Hromadné akce

Venku i uvnitř se jich mohou účastnit jen dva lidé.

Obchody a lékárny

Obchody mohou prodávat pouze základní zboží. Tam se řadí potraviny, drogistické zboží, pohonné hmoty a potřeby pro provoz aut, léky či krmivo pro zvířata, brýle, kontaktní čočky, noviny, květiny, galanterie, domácí potřeby, pietní zboží, zbraně a střelivo a bílá elektronika, tedy třeba rychlovarné konvice.

Výjimky v prodeji

Toto i ostatní zboží si lze objednat přes internet a nechat zaslat kurýrem či poštou nebo vyzvednout ve výdejních okénkách (místech) e-shopů.

Restaurace

Restaurace, hospody a kavárny mohou i nadále provozovat výdejní okna. Ale pouze v době, kdy není zákaz nočního vycházení. I nadále je zakázán prodej a posezení uvnitř.

Služby

Služby typu kadeřníka jsou zakázány. V provozu mohou být prádelny a čistírny, servisy a myčky aut, železářství, odtahy, zásilkovny, květinářství, galanterie, zámečnictví. Otevřeny budou i pohřební služby, kamenictví a prodejny pietního zboží.

Školy

Děti a studenti jsou vyučováni distančně, tedy například přes internet. Výjimkou jsou první a druhé třídy základních škol, mateřské školy a takzvané speciální školy, které jsou určeny například pro neslyšící nebo nevidomé.

Úřady

Úřední hodiny jsou omezeny pouze na nezbytnou agendu.

Svatby, pohřby, bohoslužby

Svateb a pohřbů se smí účastnit pouze patnáct osob. Kapacita u bohoslužeb je maximálně deset procent míst k sezení, rozestupy mezi účastníky jsou dva metry a je zakázán hromadný zpěv.

Kulturní akce

Kina, divadla, galerie i zoo jsou zavřené. Knihovny smějí knihy pouze přijímat nebo vydávat pouze předem objednané výpůjčky,a to u výdejního okénka nebo speciálního pultu.