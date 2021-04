Jedenáct židovských dětí přežilo válku díky záchranné akci, kterou zorganizovali v Ostravě čeští vlastenci napojení na odbojovou skupinu Lvice. Jejich poválečný osud i podrobnosti akce se pokouší vypátrat Shlomo Laufersweiler. A Post Bellum a Deník se mu snaží pomoci.

Jedna ze dvou zachovaných fotek zachráněných židovských dětí. | Foto: Se svolením Post Bellum

„Je to hledání jehly v kupce sena, dětem je nyní kolem 90 let,“ říká Shlomo Laufersweiler s tím, že dětem bylo v roce 1942, kdy do Ostravy přijely, kolem deseti let.