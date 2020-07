Další razie? Policie zasahovala u dodavatelů ochranných pomůcek pro stát

Policisté v pondělí zasahovali v několika firmách, které dodávaly ministerstvu zdravotnictví ochranné pomůcky proti koronaviru. Uvedl to server Seznam Zprávy, kterému zásah některé firmy potvrdily. Podle serveru detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali také na ministerstvu zdravotnictví. Mluvčí NCOZ Iva Knolová to nechtěla komentovat. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová odmítla, že by šlo o "zásah".

"Na vyžádání různých útvarů Policie ČR ministerstvo zdravotnictví poskytlo v několika případech součinnost, stejně jako ji průběžně poskytuje finančním, celním, kontrolním a jiným orgánům k problematice týkající se nákupů ochranných pomůcek v době nouzového stavu," reagovala pro ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Ministerstvo muselo stornovat třetinu dodávek ochranných pomůcek Přečíst článek › Zásah detektivů NCOZ potvrdila serveru třeba firma Recea Prague, která ministerstvu v době nouzového stavu dodala respirátory za 6,9 milionu korun. "Policie vše prohledala, zabavila mi osobní počítač a telefony a také originální účetnictví," řekl Seznamu majitel firmy Radek Kunc. Policisté dorazili také do společnosti Batist, která rovněž dodávala ministerstvu respirátory. Serveru to bez dalších podrobností sdělila mluvčí firmy Martina Piskorová. Dodávky pomůcek za 627,8 milionu Detektivové se zajímají podle serveru také o společnost LA Factory, která inkasovala za dodávky pomůcek od ministerstva největší sumu, celkem 627,8 milionu. Majitel firmy Radek Švec podle serveru zásah odmítl komentovat. Server Seznam Zprávy už dříve napsal, že firma měla před získáním zakázek na dodávky pomůcek nulové tržby a u některých dodaných pomůcek se prokázala padělaným certifikátem. Majitel firmy to popřel. Podle ministerstva v době krize EU certifikáty nepožadovala, pokud nákupy státu směřovaly ke zdravotníkům, což potvrdila Česká obchodní inspekce. Na úřadu vlády se objevil koronavirus. Kolegové nakaženého skončili v karanténě Přečíst článek › Koronavirus se začal v Česku šířit na začátku března. Ministerstvo zdravotnictví kvůli tomu nakoupilo do konce nouzového stavu v polovině května roušky, respirátory, rukavice, ochranné obleky či ventilátory a termokamery za 2,34 miliardy korun. Asi třetinu dodávek stornovalo kvůli nevyhovující kvalitě pomůcek, nedodání v termínu nebo nesplnění požadavků. Nákupy ochranných pomůcek ministerstvo podle kritiků na začátku epidemie nemoci covid-19 způsobované koronavirem podcenilo a pochybnosti vzbudili i někteří dodavatelé. Kromě policie se nákupy pomůcek zabývá i Nejvyšší kontrolní úřad. Část poslanců také požadovala vznik vyšetřovací komise.

