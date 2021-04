Podcast Evropa pro Čechy: EU zvažuje, že uzná jádro za ekologický zdroj energie

Expertní skupina Evropské komise označila jadernou energetiku za ekologický zdroj energie, který nemá negativní vliv na životní prostředí ani na obyvatele. Je to sice jen první krok, ale přesto to přineslo naději zemím Unie, které chtějí dále využívat jádro ve svém energetickém mixu. Co konkrétně to bude znamenat pro využívání jaderné energetiky v Česku, pro výstavbu nového jaderného reaktoru v Dukovanech?

