Říčka Velička na Hodonínsku dosáhla v noci na dnešek ve Velké nad Veličkou a později i ve Strážnici na třetí povodňový stupeň, který značí ohrožení. Hladina už ale klesá. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. V postižených místech zasahovali hasiči.

Velička dosáhla na profilu ve Velké nad Veličkou prvního povodňového stupně (bdělost) v sobotu v 15:50, druhého stupně (pohotovost) v 19:00. Třetího povodňového stupně řeka pak dosáhla ve 21:40, o hodinu později stoupla na nejvyšší úroveň 171 centimetrů, když třetí povodňový stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 140 centimetrů.

Poté hladina už s výkyvy klesala, od 4:00 byla říčka na druhém stupni povodňové aktivity. Hasiči na twitteru uvedli, že v místě zasahovalo 14 jednotek. Kolem nedělního poledne se podle údajů zveřejněných Českým hydrometeorologickým úřadem hladina řeky vrátila do normálu.

Pro Pardubický kraj stále platí varování před povodněmi, meteorologové rozšířili výstrahu před další povodňovým ohrožením. Hasiči téměř po celém kraji byli v noci na neděli na nohou, postavené jsou mobilní protipovodňové hráze a tam, kde hrozilo zatopení domů, hasiči stavěli hráze z pytlů.

Řeka Novohradka se v obci Luže na Chrudimsku místy vylila z koryta. Zatopené jsou louky, zahrady. Voda z řeky ale domy zatím nezaplavila, řekla v 11:00 ČTK starostka Luže Veronika Pešinová. Podle ní se ale spodní voda dostala do desítek sklepů. Novohradka v Luži ráno opět přesáhla 3. stupeň povodňové aktivity. "Řeka kulminuje, naštěstí se zatím vylila jen na zahrady a louky, do domů se zatím nedostala," řekla v 11:00 starostka Pešinová.

Později hladina klesla, naopak v podvečer na nejvyšší stupeň vystoupala Chrudimka v pardubické městské části Nemošice a později i Novohradka v Úhřeticích na Chrudimsku. Podle hasičů ale nebylo nutné nikoho evakuovat. Po intenzivních deštích v okrese se znovu dostala z Podolského potoka voda i do skladu Správy státních hmotných rezerv v Kostelci u Heřmanova Městce. Na rozdíl od minulého týdne ale ropné látky tentokrát ze skladu podle jeho zástupců neunikly.

V sousedním Královéhradeckém kraji rozvodněné řeky většinou už stagnovaly nebo začaly klesat. Druhý povodňový stupeň byl večer na Orlici v Týništi nad Orlicí a na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí. Ostatní toky, které během dne přesáhly povodňové stupně, se vrátily k normálu. Druhý stupeň byl také na Mrlině ve Vestci na Nymbursku ve středních Čechách.

Hladina říčky Bystřičky nad stejnojmennou vodní nádrží na Vsetínsku dnes ráno kvůli vydatnému dešti stoupla z druhého na třetí povodňový stupeň, který značí ohrožení. Pod nádrží nadále platí na Bystřičce druhý stupeň. První stupeň povodňové aktivity je ráno na třech vodních tocích ve Zlínském kraji. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

Na Bystřičce nad nádrží evidovali hydrometeorologové dnes ráno hladinu na úrovni až 92 centimetrů, třetí stupeň je vyhlašován při 80 centimetrech. Hladina se už nezvyšuje a v 07:30 měla 91 centimetrů. Pod nádrží platí na Bystřičce druhý stupeň povodňové aktivity. Na Rožnovské Bečvě ve Valašském Meziříčí, Lutonince ve Vizovicích a Olšavě v Uherském Brodu je první stupeň povodňové aktivity, tedy bdělost.

Na druhý stupeň vystoupala i řeka Černá v Ličově na Českokrumlovsku, Malše v Pořešíně ve stejném okrese a Černovický potok v Tučapech na Táborsku. Kolem 22:00 byl na druhém stupni už jen Černovický potok. Prvního stupně dosáhly Malše v Kaplici a Roudném a Svinenský potok v Trhových Svinech. Jihočeští hasiči měli přes den desítky zásahů.

Labe vystoupalo na 1. povodňový stupeň

Řeka Labe vystoupala dnes dopoledne v Kostelci nad Labem na Mělnicku na první stupeň povodňové aktivity. Řeka v 11:20 dosáhla na úroveň 520 centimetrů, což je hranice pro 1. SPA, vyplývá z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Druhý stupeň povodňové aktivity je na Mrlině ve Vestci na Nymbursku. Mrlina ve Vestci je nyní na 200 centimetrech, od soboty stále stoupá. Hranice pro třetí povodňový stupeň je na 240 centimetrech. Počasí zvedlo řeky i v Mladé Boleslavi.

Říčka Klenice od pátku vystoupala až na 105 centimetrů, poté mírně poklesla. Vyšší hladina je i v Jizeře. Klenice se podle webových stránek magistrátu rozlila na louky v parku Štěpánka i pod Vančurovou ulicí. Situaci průběžně monitoruje městská policie.

Hasiči podle mluvčího Petra Svobody řešili během víkendu v kraji pouze jednotky případů čerpání vody například ze zatopených sklepů. Několikrát v souvislosti s počasím zasahovali u spadlých stromů. Situace je ale podle Svobody klidná, žádné domy rozvodněná řeka nezatopila.

Hladiny řek na Frýdlantsku opět stouply

Zatímco v sobotu v podvečer se situace uklidnila, v noci se opět rozpršelo a během nedělního rána začaly hladiny řek na Frýdlantsku zase stoupat. V Hejnicích už vyhlásili 1. stupeň povodňové aktivity, na třetím povodňovém stupni je Smědá ve Višňové. Obec už ale není odříznutá od okolního světa.

Situace ve Frýdlantu je v tomto okamžiku stabilizovaná a hladiny řek Smědá a Řasnice by měly postupně klesat. Úklid města od pytlů s pískem začne v pondělí. „Podílet se na úklidu bude technické oddělení Městského úřadu Frýdlant a SDH Větrov,“ upřesnil starosta Dan Ramzer.

Podle ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti Petra Olyšara se povedlo částečně obnovit provoz Úpravny vody v Bílém Potoce. Z tohoto důvodu není potřeba zajišťovat krizové zásobování pitnou vodou cisternami.

V současné době není pro území města Frýdlant hlášena žádná prognóza navýšení hladiny toků. „K termínu konání povodňové komise, tedy k nedělní 16.00 hodině, setrvává pouze II. stupeň povodňové aktivity na toku Řasnice, která kulminovala v 15.00 hodin. Na Smědé už žádný stupeň povodňové aktivity pro Frýdlant hlášen není,“ dodal Ramzer.

Nadále bude probíhat monitoring toků. Na řece Řasnici stále trvá II. stupeň povodňové aktivity. Řeka se dnes v obci Dolní Rašnice se na několika místech vylila z koryta. Zaplaveny jsou především zahrady domů stojících blízko u říčky.

Ve Frýdantském výběžku se aktuálně pohybuje přibližně dvacet hasičských jednotek. Věnují se monitoringu vodních toků, úklidovým pracem na silnici, čištění propustí a distribuci pitné vody. „Zatím nebudeme odčerpávat vodu ze sklepů, počkáme, až ta voda začne opravdu opadávat,“ doplnil tiskový mluvčí David Kořínek.

Práci složkám Integrovaného záchranného systému komplikují práci tzv. povodňoví turisté, kteří se jezdí dívat z přilehlých obcí a měst a blokují tak dopravu. „Apelujeme tedy na všechny tyto občany, aby v případě, že nepotřebují jet nutně do vodou zasažených oblastí, aby se těmto lokalitám pokud možno vyhýbali,“ řekla tisková mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

„Co se týká kriminality, nezaznamenali jsme v těchto oblastech v průběhu víkendu žádný nárůst, žádné případy, které by souvisely s rabováním, vše je na úrovni normálního stavu. Na Frýdlantsku jsme měli i během noční doby nasazeno několik policejních hlídek, které zde preventivně působily,“ dodala Šrýtrová.

Stouply i hladiny řek v Moravskoslezském kraji

Hladiny některých řek v Moravskoslezském kraji během noci opět stouply. Dnes v 08:00 platil druhý stupeň povodňové aktivity na čtyřech místech. Na dalších 16 místech hladiny dosáhly prvního stupně. ČTK to řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Druhý stupeň dnes ráno platil na Lubině ve Vlčovicích, Polančici v Polance nad Odrou, Moravici ve Vyšních Lhotách a Lubině ve Vlčovicích. Na 16 místech hladiny řek vystoupaly na úroveň prvního stupně. Jde například o Odru ve Svinově a v Bohumíně, Stonávku v Hradišti nebo Olši v Dětmarovicích.

V Kopřivnici-Lubině na Novojičínsku se dnes vinou deště a podmáčené půdy sesunul kus svahu. Popadané stromy poškodily rozvody elektrické energie a ohrožují také přilehlé stavby.

Na prvním stupni je řeka Ostravice na Frýdecko-Místecku, u jejíhož soutoku s Morávkou se dnes odpoledne převrhl raft s dvěma dětmi a jedním dospělým. Jedno z dětí zemřelo. V sobotu v rozvodněné řece u Osoblahy na Bruntálsku zemřel muž. V řece plavalo také tělo ženy, kvůli nepříznivému počasí a silnému proudu policie ale pátrání po ní zatím nezahájila.

Podle předpovědi počasí má v regionu i nadále pršet. Neintenzivnější srážky se očekávají na Ostravsku, kde by do večera mělo spadnout až 40 milimetrů srážek. Méně pršet by mělo už v Jeseníkách i Beskydech. "Povodí je hodně nasycené. Intenzivnější srážky se mohou rychle projevit na stoupajících hladinách," řekla Vlčková.

Dodala, že podle vypracovaného modelu by se v některých místech hladiny řek měly dostat maximálně na druhý stupeň povodňové aktivity. Týká se to například řeky Olše a jejích přítoků. Například v Petrovicích u Karviné by se voda z řeky Petrůvky mohla vylít a ohrozit domy. "Zástavba může být ohrožena i vodou z Husího potoka u Hladkých Životic, kde se očekává až dvacetiletá voda," uvedla Vlčková.

V pohotovosti podle ní by měli být i lidé v chatové oblasti Vřesiny, kde se může vylít Porubka a obyvatelé Proskovic či Staré Vsi, kde problémy může způsobit Košatka.

Na Jesenicku v noci opět vydatně pršelo

Řeky v Olomouckém kraji, zejména na Jesenicku a Přerovsku, v noci kvůli vydatnému dešti opět stouply a ráno platil druhý stupeň, tedy pohotovost, na Černém potoce v obci Velká Kraš a na Vidnavce ve Vidnavě na Jesenicku. Odpoledne voda už opadla.

V regionu ale stejně jako v Moravskoslezském kraji nadále platí výstraha před vydatným deštěm. V severní části kraje, kde se hladiny vodních toků zvyšovaly i v sobotu, má výstraha meteorologů vysokou prioritu.