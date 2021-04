Nový ministr chce rezort řídit tak, jako kdyby žádná pandemie nebyla. „Znáte mě jako popularizátora medicíny. Asi mi to zůstane a budu se snažit, aby ministerstvo pod mým vedením bylo tím, kdo bude první informovat o novinkách. Aby ty informace proudily tak, jak mají. Aby ty fake news, které občas vyskočí, byly velice rychle řešeny,“ uvedl Arenberger.

V boji s pandemií považuje Arenberger za klíčové očkování. Hodlá nadále usilovat o to, aby do Česka proudilo co největší množství schválených vakcín. „Další aktuální prioritou je pro mě dostupnost monoklonálních protilátek, které pomáhají pacientům se závažným průběhem nemoci,“ doplnil.

Občany vyzval, aby se v případě, že na sobě pociťují příznaky nemoci, nechali otestovat. „Ne jako doposud, kdy všichni zalezli pod peřiny a pili horký čaj,“ prohlásil.

K rozvolňování opatření je podle Arenbergera nutné přistupovat opatrně. „Podařilo se nám vyřešit alespoň částečně školní docházku, ale musíme být opatrní,“ uvedl a vyzval, aby Češi i v době uvolňování přistupovali k pandemii i nadále obezřetně.

Omezení činnosti nemocnic, které se v současné době zaměřují primárně na boj s covidem, by se podle nového šéfa zdravotnictví mohlo v blízké době alespoň částečně uvolnit. Zdravotnická zařízení by tak znovu měla začít provádět běžné výkony.

Poděkoval tak Blatnému, který podle něj odvedl velký kus práce. „Jsem rád, že jsem měl takového předchůdce a že je na čem stavět,“ doplnil Arenberger na adresu svého kolegy.

Vakcína Sputnik V

Prioritou je podle Arenbergera dostat do České republiky ty vakcíny, které jsou řádně schválené. Nevyloučil možnost, že by se Česko v budoucnu zapojilo do klinického testování nových prostředků včetně Sputniku V, to však označil za vzdálenou budoucnost.

Premiér Andrej Babiš (ANO) doplnil, že v současné době vláda podle zákona nemůže nakoupit jiné vakcíny, než ty, které Evropská unie schválila. Připustil, že existuje mezi některými skupinami občanů zájem o další druhy vakcín, jejich nákup před schválením EMA však vyloučil.

„Já se plně se stanoviskem pana premiéra ztotožňuji,“ dodal ministr zdravotnictví.

Kdo je Petr Arenberger?

Arenberger je od října 2019 ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) v Praze. Předtím působil jako přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FNKV či 3. místopředseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a předseda její České dermatovenerologické společnosti.

Více se o novém ministru zdravotnictví dočtete zde:

Je odborníkem na dermatologii a venerologii. Narozdíl od svého předchůdce se nestaví odmítavě k ruské vakcíně Sputnik V. V minulosti se ke covidové situaci opakovaně vyjadřoval. Uvedl například, že chystané „rozvolnění neznamená karneval“.

Petr Arenberger (*4. prosince 1958)



* Vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze, specializoval se na obory dermatologie a venerologie. Pracoval na Kožní klinice Fakultní nemocnice v Praze 2. Následně působil na Dermatovenerologické klinice 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kterou od roku 2019 řídí.



* V roce 2001 byl jmenován profesorem v oboru dermatovenerologie.



* Na dermatovenerologické klinice založil Centrum Zdravé vlasy, které je jedinou takovou poradenskou ambulancí zaměřující se na nemocné vlasy v České republice. Je duchovním otcem české preventivní akce Stan proti melanomu.



* Dva roky pracoval na univerzitě v Mnichově a absolvoval studijní pobyt na Stanfordově univerzitě a Palo Alto. Od roku 2018 je členem Rady Českého rozhlasu.



* Jeho ambicí je co nejdříve předložit Národní onkologický plán, jehož garantem je Česká onkologická společnost.



* Je držitelem Stříbrné medaile Senátu a v roce 2017 získal ocenění Lékař roku.