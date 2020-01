Výrazné navýšení odměn čeká lidi, kteří přechodně pečují o ohrožené nebo opuštěné děti. Důvodem je jejich nedostatek. Vyplývá to z novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou poslalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) do připomínkového řízení.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/WAVEBREAK

V současnosti mají nárok na odměnu ve výši dvaceti tisíc měsíčně, tedy hluboko pod průměrnou mzdou. A to bez ohledu na to, o kolik dětí pečují. Tato částka by se při při péči o jedno dítě měla zvýšit na třicet tisíc korun. Pokud jde o handicapované dítě závislé na pomoci jiných lidí, mělo by to být až 36 tisíc korun.