Blížily se Vánoce, Roman Straka neměl peníze na dárky dcerám. A tak si půjčil. Po Novém roce přišel o zaměstnání. Petr Němec vyrůstal v dětském domově. Po odchodu mladíkovi bez prostředků v první práci oznámili, že má na platu exekuci za dávnou jízdu načerno.

Když od Jany Klímové odešel otec jejích dětí, dušoval se, že dál platí energie. Po letech ale žena jednou přišla domů a synové na samoživitelku přežívající ze dne na den volali: „Je tu zima, mami!“ Podobných příběhů je plná republika, zvlášť Ústecký kraj. Ten totiž podle Mapy exekucí několik let v zadluženosti „vítězí“.

Teď dlužníkům uleví institut Milostivého léta. Pokud mají exekuci u státních institucí, jako jsou úřady, města, nemocnice, školy, ale třeba i ČEZ, dočkají se odpuštění všech úroků, poplatků či penále. A to pokud zaplatí původní jistinu a 908 korun za náklady exekuce. Šance potrvá od 28. října následujícího čtvrt roku.

Je to diskriminační

„Není to využitelné pro ty, kdo mají daňovou, správní a jinou exekuci. Je to pro lidi, kteří mají soudní exekuci. A za veřejnoprávní subjekt ji musí vymáhat soukromý exekutor,“ upřesnila Lenka Stiborová, která je metodičkou dluhového poradenství Člověka v tísni (ČvT). Ten jen loni pomáhal s dluhy 2500 lidem. Podobné služby bezplatně nabízí i Charita nebo Naděje.

Exekutoři o Milostivém létu hovoří jako o absurditě, která zakládá nerovnost mezi dlužníky i věřiteli. „Těm, co dluží státu, budiž úroky z prodlení či poplatky spojené s vymáháním odpuštěny. Těm, co dluží například bance, toto dobrodiní dáno není,“ popsal rozpor prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík. Má i další výhrady. „Těm, kdo dlužili a splatili dluh veřejnoprávnímu věřiteli před účinností novely, musí nutně zůstat pachuť v ústech, protože současní dlužníci dluhy platit nemusí,“ dodává prezident.

Podle exekutorů Milostivé léto protiústavně zasahuje do práv měst a obcí. „Pomi-neme-li, že je to nevýchovné, je to zjevně diskriminační,“ komentoval Mlynarčík.

„Počet klientů v dluhové pasti narůstá, a to ani nemáme celý rok za sebou,“ konstatovala Stiborová. Zadluženi jsou nejen lidé ze so-ciálně vyloučených lokalit, ale i ti ze střední třídy. Během pandemie přibylo podnikatelů s exekucemi.

Lidé z ČvT s dlužníky spolupracují dlouhodobě: mapují závazky výpisem z centrální evidence exekucí, pomáhají se získáním lustrace o soudních řízeních. Celkový dluh spočítá „dluhová kalkulačka“. Řeší, jestli se vyplatí oddlužení.

Pomoc v terénu

„Dojíždíme do domácností, doprovázíme lidi na soudy i exekutorské úřady,“ popisuje Stiborová. Dlužníci totiž často tápou, nerozumí a exekutor jim obvykle moc nepomáhá. Pokud jsou exekuce neoprávněné, snaží se je v ČvT aspoň částečně zastavovat. Sepisují návrh na oddlužení, člověka někdy insolvencí provázejí. „Snažíme se s lidmi zkoumat i příčiny, proč do dluhu spadli, aby k tomu nedošlo znovu,“ dodala poradkyně.