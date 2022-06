Přirozeným způsobem Česko přišlo o 7600 lidí. V prvních třech měsících roku se narodilo na 24 200 dětí, zatímco téměř 31.900 lidí zemřelo. V porovnání se stejným loňským obdobím, které bylo výrazně ovlivněné epidemií koronaviru, bylo zemřelých zhruba o třetinu méně, proti průměru z předcovidových let 2015 až 2019 zůstal jejich počet podle ČSÚ ale mírně nadprůměrný. To je podle statistiků dáno tím, že do věku vyšší úmrtnosti vstupují silné ročníky narozených ve 40. letech. Nejvíce zemřelých aktuálně připadá na silný poválečný ročník 1946, konstatoval ČSÚ.