Zbývající žádosti se buď stále posuzují, nebo úřady čekají na dodání požadovaných dokladů od klientů. „Jedná se zejména o případy, kdy nedodali žádosti úplné,“ vysvětlila mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková. Loni podle ní stát na náhradním výživném vyplatil celkem 36,3 milionu korun.

Ženy jako paní Kováčová tvoří přes 86 procent žadatelů. „Byl to klasický bludný kruh. Chodila jsem na policii, kde se všechno sepisovalo, ale nikdy to k ničemu nevedlo,“ vzpomíná úspěšná žadatelka o dávku na období, kdy se o děti začala starat. „Náhodou jsem na internetu našla kontakt na společnost SOS výživné a zkusila jsem ji kontaktovat. Dneska už výživné mám, a strašně mi to pomáhá,“ pochvaluje si Kováčová.

Celkem na oba hochy měsíčně dostává 5,5 tisíce korun. „Nemít to každý měsíc, zvládala bych to jen těžko. Mladší vnuk je na plenách a umělé výživě, a kolem dětí jsou vůbec vždycky velké náklady,“ konstatovala Kováčová. S administrativou jí stále pomáhá společnost SOS výživné. Musí totiž každé čtyři měsíce sociálnímu odboru dokládat, že exekuční vymáhání výživného z rodičů stále běží. „Naštěstí mi to vždycky zařídí a pošlou, takže já to jen odnesu na sociálku,“ uvedla.

Ředitel společnosti SOS výživné Erik Žákovec potvrzuje, že o její služby mají lidé v nesnázích stále větší zájem. Zvyšuje se i v souvislosti s rostoucí inflací a zdražováním základních životních potřeb. „Naši práci vnímáme jako společenskou odpovědnost vůči těm, pro které je toto prostředí složité či dokonce odrazující a pomáháme jim se ve všem zorientovat a usnadňujeme jim složitý byrokratický proces vymožení výživného,“ vysvětlil Žákovec.

Náhradní výživné se žadatelům přiznává nejdéle na dobu dvou let. Paní Kováčová počítá s tím, že pokud se úřadům do té doby peníze pro děti od jejich rodičů nepodaří vymoci, zažádá si o něj znovu. „Samozřejmě se budu snažit vrátit do práce, nejsem zvyklá být doma, ale zatím nevím, kde mě s dvěma dětmi zaměstnají,“ dodala.

Usnadnit administrativu žadatelům se snaží také úřady práce. Využít mohou například speciální webovou stránku s důležitými souvisejícími informacemi ohledně vyplnění žádosti. „Lidé tak nemusí osobně na Úřad práce, ale vše vyřídí z domova,“ vysvětlila Beránková.