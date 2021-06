Lidé, kteří v úterý zaplatili za PCR test na vlastní žádost, mohou laboratoře žádat o vrácení peněz. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) Podle ministra tím, že úhradu požadovaly, porušily mimořádné opatření, které platilo už od pátku. Vláda v pátek schválila, že lidé mají v červnu nárok na dva PCR testy a čtyři antigenní testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Některá odběrová místa, zejména provozovaná soukromými laboratořemi, ale první den tuto možnost nenabízela.

PCR a Antigenní testování v berounské nemocnici. | Foto: Deník/Radek Kaša

"Pokud za to preventivní testování vybírají od lidí peníze, tak porušují to mimořádné opatření. A pak je nárok na to, že ty peníze lidé mohou žádat zpět," řekl ministr.