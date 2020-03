ON-LINE ke koronaviru ZDE

Daně můžete beztrestně přiznat o tři měsíce později. Promineme vám pokutu za kontrolní hlášení. EET od května ale zrušit nemůžeme, kontroloři aspoň nebudou tři měsíce sankcionovat. Tak v kostce vypadá série „odpustek“ pro podnikatele, které včera svým podpisem stvrdila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Takzvaný Libertační balíček podnikatelé podporují, zároveň ale říkají: potřebujeme pomoci i v náhradách mezd a teoreticky „pozdržet“ i některé odvody. A hlavně: vláda musí ve všech návrzích explicitně myslet na OSVČ.

„Vůbec nemáme vládě za zlé, že zavedla karanténu, ale jak rychle šla ta opatření za sebou, tak rychle by měla být v účinnosti i následná opatření na pomoc podnikatelům,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Komora chce apelovat na ministerstvo financí a resort práce a sociálních věcí, aby rozšiřovaly svoji pomoc.

Podle komory by stát mohl dočasně převzít celou nemocenskou (prvních 14 dní dnes vyplácí firma až poté stát).

Pomohly by úlevy na zálohách

Další možností je dotovat tzv. „práci na překážku“, kdy lidé berou jen 60 až 80 procent mzdy. Překážkou mohou být nyní hlavně karanténa, ale může to být i výpadek dodavatelů klíčových součástek (ze zahraničí či z domova).

Hlavně drobným podnikatelům by pak podle Dlouhého pomohlo, pokud by například došlo k posunutí záloh na zdravotní a sociální pojištění z měsíční na kvartální bázi. To však nejde beze změny zákona. „Na druhou stranu i v době mimořádné situace by se i sněmovna aspoň na pár hodin mohla scházet,“ míní Dlouhý.

Předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek včera kromě úlev na zálohách pojištění vyzval vládu i k daňovým prázdninám pro OSVČ. Takovou možnost zatím resort financí nepřipouští. „O dalších krocích bude vláda diskutovat v nejbližších dnech,“ říká mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss.