Ke změně opatření by mohlo dojít od 25. října, o jejich nově podobě však zatím nebylo rozhodnuto. Návrhem ministerstva zdravotnictví, který bude podrobněji představen v pátek, by se vláda měla zabývat v pondělí 18. října.

"Na dnešním jednání Rady vlády pro zdravotní rizika jsme probrali možné změny v OTN i zkrácení doby karantény. S ohledem na aktuální epidemickou situaci jsme se zaměřili také na to, jak motivovat občany k očkování. Detaily rozebereme na zítřejší tiskové konferenci," uvedl na twitteru dosluhující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová v České televizi zdůraznila, že klíčové je očkování. „Očkování vázne, nemáme ještě proočkováno ani 60 procent populace,“ konstatovala s tím, že žádoucí je proočkovanost populace kolem 80 procent.

"Zkrácení platnosti testů je podle mě motivační i proto, aby se lidé nechali naočkovat," uvedla hlavní hygienička. V okolních státech je podle ní platnost testů podstatně kratší. V Německu se od srpna zkrátila na 24 hodin u antigenního testu a 48 hodin u PCR. Na Slovensku platí PCR test 72 hodin a antigenní 48 hodin. V Rakousku je platnost testů stejná, jako ministerstvo navrhuje pro ČR.

Nová plošná opatření se nechystají

Svrčinová také potvrdila, že se nechystají žádná nová plošná protiepidemická opatření. V případě dalšího zhoršení situace by podle ní ale mohlo dojít k ukončení uznávání antigenních testů, či omezení vstupu pro neočkované na některé akce. „To by se musela podstatně zhoršit epidemiologická situace,” zdůraznila však hlavní hygienička.

V současné době platí antigenní test pro prokázání bezinfekčnosti 72 hodin a PCR test týden. Karanténa, kterou hygienici nařizují lidem po rizikovém kontaktu s nakaženým, trvá 14 dní. Podle premiéra Andreje Babiše by platnost PCR testu měla být nově jen 72 hodin, platnost antigenního testu pak 24 hodin.

Karanténa po kontaktu s nakaženým nyní trvá 14 dní. Kritizovali to například rodiče, jejichž děti musely být dva týdny v karanténě po zjištění pozitivního případu ve školní třídě. Nově by mohla být karanténa ukončena dříve negativním PCR testem. Ministr školství Robert Plaga na twitteru napsal, že prosazuje zkrácení karantény na sedm dní. Chtěl by také cílené testování na covid-19 v regionech, kde se incidence zvyšuje.

Lidé mají z veřejného zdravotního pojištění nárok na jeden antigenní test za týden a navíc dva PCR testy do měsíce. Podle Babiše se na jednání Rady vlády pro zdravotní rizika mluvilo o tom, zda by hrazených testů nemělo být méně. "Bude potřeba, aby se k tomu vyjádřila příští koalice," řekl Babiš. Podle něj to ministr Adam Vojtěch (za ANO) probere se zvažovaným kandidátem na ministra zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09).

Babiš rovněž uvedl, že chce o epidemiologické situaci jednat se současnou opozicí, tedy možnou budou vládou. Příštího jednání rady pro zdravotní rizika by se tak mohl zúčastnit Vlastimil Válek (TOP 09) jako představitel nové sněmovní většiny.