"Situace v České republice je bohužel stále riziková," upozornil na úvod tiskové konference šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek s tím, že rychlost epidemie i nadále roste a reprodukční číslo se drží nad hodntou jedna.

Za hlavní příčinu vysokého přírůstku nakažených označil Dušek tři faktory: komunitní šíření, nákazu velkého počtu lidí ve zranitelné skupině a v neposlední řadě i vysoký počet prováděných testů. "Tím, že se denně realizuje 60 až 70 tisíc testů, roste samozřejmě pravděpodobnost, že zachytíme vyšší počet nakažených," konstatoval.

Pětina záchytů je tvořena antigenními testy. "Vidíme velkou pozitivitu, čtyřicet procent. Je zde náznak nějaké stabilizace, možná dojde k poklesu. Zatím tak daleko nejsme, číslo nad čtyřicet procent není optimistické," dodal Dušek.

Podle šéfa zdravotnických statistiků nyní denně přibývá přibližně tři tisíce nakažených lidí ve věku nad 65 let, pravděpodobně se přitom jedná o důsledek vánočních svátků. "Třetina z těchto lidí bude statisticky čelit těžkému průběhu nemoci," zdůraznil Dušek.

Situace v nemocnicích

Opatření přijatá po 26. prosinci jsou přitom podle šéfa zdravotnických statistiků dostatečná na to, aby snížila nárůst počtu nakažených. "Nebudou-li dodržována, nikdy nezaberou. Pokud ano, je tu velká šance, že už dnes nebo po 10. lednu by měl být vidět výsledek," nechal se slyšet. Po 15. lednu by podle Duška měla začít klesat i zátěž v nemocnicích.

V současnosti je do nemocnic přijímáno asi 650 nových lidí denně, což ministerstvo zdravotnictví označilo za rizikovou situaci. Nejhorší scénář počítá až s dvanácti tisíci hospitalizovaných denně, reálný je počet osmi tisíc. Nemocnice se tak musí připravit na to, že v jeden den bude na JIP 1400 pacientů, vyloučen není ani počet 1800.

Podle národního koordinátora intenzivní péče Vladimíra Černého mohou kraje navyšovat lůžkovou kapacitu jen omezeně, polní nemocnice ale zatím nebudou otevřeny. "Je to v zásadě vyčerpané. Nejhorší kraj je Moravskoslezský, tam se hranice kapacit blíží limitům," přiblížil Černý.

„Zátěž nemocnic je nyní nesmírná, nelze rozhodně uvažovat v dalších dnech o uvolnění ochranných opatření," uzavřel ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Sílící epidemie

Epidemie koronaviru nabyla v posledních týdnech na síle. Za čtvrtek odhalily české laboratoře 14 780 nakažených, tedy asi o tři tisíce méně než během rekordní středy. Počet hospitalizovaných sice lehce klesl z 7380 na 7323, počet těžkých případů se ale zvýšil na 1093. Rizikové skóre protiepidemického systému PES zůstává na 86 bodech, což značí nejvyšší stupeň.

Kvůli stávající epidemiologické situaci prodloužila vláda na čtvrtečním jednání tvrdá opatření, a to nejméně do 22. ledna. Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) také požádá o prodloužení nouzového stavu o dalších třicet dní. Vyloučeno není ani další zpřísnění stávajících opatření. "Vždy je možné ještě pravidla upravit," upozornil již dříve Blatný, podle něhož rozhodne příští týden.

Poměrně tvrdá pravidla, mezi něž patří i uzavření služeb a řady obchodů, omezení výuky ve školách, uzavření skiareálů či zákaz shromažďování více než dvou lidí na veřejných místech, platí v Česku již od 27. prosince.