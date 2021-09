V tomto týdnu počty nově potvrzených případů nákazy koronavirem zatím ve srovnání s předchozím týdnem strmě rostou. V minulém týdnu se denní nárůsty pohybovaly většinou kolem dvou až tří stovek nakažených, kdežto tento týden kolem čtyř stovek. V úterý dokonce přibylo téměř 600 případů, což bylo nejvíce od konce května.

Počty provedených testů byly tento týden v pátek podobné jako ve stejný den předchozího týdne, tedy dohromady kolem sta tisíc. Předešlý pátek bylo provedeno zhruba 24 tisíc PCR a 76 tisíc antigenních testů a tento pátek asi 27 tisíc PCR a přes 72 tisíc antigenních testů. Vzhledem k nárůstu množství nově nakažených tak při stagnaci počtu testovaných podíl potvrzených případů covidu-19 na počtu provedených testů stoupl ve všech kategoriích.

U preventivních a plošných testů, které tvoří naprostou většinu prováděných testů, podíl potvrzených případů nákazy vzrostl z 0,14 procenta za předchozí pátek na 0,22 procenta. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl z 0,80 na 0,96 procenta. Podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou již testováni třeba lidé vykazující příznaky, vzrostl z 2,45 na 3,15 procenta.

V přepočtu na množství obyvatel rostly počty nově nakažených v uplynulém týdnu téměř ve všech regionech Česka. Nejvíce se nákaza šíří stále v Karlovarském kraji, kde připadá na sto tisíc obyvatel za poslední týden 45 nově potvrzených případů covidu-19. Podobné incidenční číslo má také Praha, a to 41 případů. Jihočeský kraj na třetí příčce má případů za týden v přepočtu na obyvatele 26. Nejnižší incidenční číslo má nadále Olomoucký kraj, a to 11.

Tento týden také značně vzrostly počty lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici. Předchozí pátek bylo hospitalizovaných jen 64, kdežto tento týden v pátek už 112. Množství pacientů ve vážném stavu je však podobné jako před týdnem. Předešlý pátek bylo v těžkém stavu 12 lidí a tento pátek 15.

Reprodukční číslo ukazující, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, dnes stouplo z pátečních 1,44 na 1,47. Vyšší než jedna, což značí zrychlování šíření epidemie, je číslo nepřetržitě už od 26. srpna.

Za celou dobu epidemie covidu-19 v Česku od začátku loňského března bylo v zemi potvrzeno asi 1,68 milionu případů nemoci a zemřelo 30 413 lidí s covidem-19. Za posledních sedm dní byla podle ministerstva zaznamenána čtyři úmrtí lidí s covidem-19.

Očkování v Česku

Od loňského prosince jsou lidé v Česku proti covidu-19 očkováni. Za celou dobu očkování dostali lidé v zemi už zhruba 11,63 milionu dávek vakcín a plně naočkováno bylo 5,84 milionu lidí. Počty očkovaných ale v posledních týdnech výrazně poklesly.

V pátek bylo naočkováno asi 17 tisíc lidí a v některých dnech tohoto týdne počty očkovaných klesly až pod 14 tisíc. V předchozím týdnu se pohybovaly počty očkovaných ve všední dny od 18 až po 28 tisíc. Ještě na začátku srpna přitom bylo denně podáváno kolem 50 tisíc dávek vakcín, přičemž na začátku července to dokonce bylo přes sto tisíc dávek denně.

Neočkovaní lidé tvoří naprostou většinu nově nakažených i hospitalizovaných. Na twitteru to dnes uvedl státní tým tzv. Chytré karantény. Z pátečních 447 nově nakažených je podle týmu 81 procent neočkovaných lidí. "Největší virová nálož je nyní u neočkovaných lidí do 30 let," píše Chytrá karanténa. Z lidí, kteří byli tento týden hospitalizováni kvůli covidu-19, bylo podle týmu neočkovaných 72 procent.