Srovnání zemí EU podle počtu nákazy covidem a úmrtí s touto nemocí za 14 dní (období od 23. srpna do 5. září; řazeno podle počtu nakažených):

V České republice počty případů mírně rostou, s 29 případy (před týdnem 25) ale zůstává třetí nejméně postiženou zemí EU. Vyplývá to z dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC).

Odborníci očekávají další nárůst počtu infikovaných i hospitalizovaných. Díky očkování a vysokému počtu lidí, kteří už nemoc prodělali, by ale v letošním roce podle nich neměla nastat taková situace jako loni při podzimní vlně. Tehdy se počet potvrzených případů za den v listopadu vyšplhal až zhruba na 15.700 případů za den a nemocniční péči vyžadovalo přes 8000 nakažených.

Nejvíce se nákaza šíří v Karlovarském kraji a v Praze, kde připadá na sto tisíc obyvatel za poslední týden 43, respektive 40 nově potvrzených případů. Následuje Jihočeský kraj s incidencí 24. Naopak nejnižší incidenční číslo má Olomoucký kraj, a to 11.

Denní počty nakažených v mezitýdenním srovnání stoupají nepřetržitě od konce srpna. V minulém týdnu se dvakrát dostaly lehce nad 300, v tomto týdnu jsou nárůsty výrazně vyšší. Již za první čtyři dny tohoto týdne bylo už pozitivních testů více než za celý minulý týden. Laboratoře odhalily od pondělí do čtvrtka celkem 1769 nakažených, za celý minulý týden to bylo 1743.

Počty nově potvrzených případů koronaviru v Česku dál rostou, ve čtvrtek jich laboratoře odhalily 421. To je o 44 více než ve středu a o 116 víc než před týdnem. V souvislosti s tím roste i počet hospitalizovaných, ve čtvrtek vyžadovalo nemocniční péči 109 lidí s onemocněním covid-19, před týdnem to bylo 65 pacientů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.