Cesta na levé, kapitánské sedadlo kokpitu jednoho z největších letadel světa začala za kniplem větroně. „Do aeroklubu na Hosíně jsem začal chodit v 16. Získal jsem pilotní licenci na větroně a později na motorová letadla.“ Na pražské ČVUT pak vystudoval provoz a řízení letecké dopravy.

Na licence si vydělal sám

„Při škole jsem měl několik brigád, motivace létat byla velká, a tak jsem dělal i nepopulární práce, třeba i v noci zametal Václavák. Výcvik je finančně náročný, rodiče mě podporovali, jak mohli, ale téměř dva miliony mi dát nemohli. Abych si nalétal hodiny, létal jsem vyhlídkové lety, tahal větroně, vysazoval parašutisty apod. Do toho jsem pracoval na přepážce odbavení u ČSA, později ve společnosti Travel Service jako dispečer a pak jako vedoucí oddělení plánování posádek. Čekal jsem, až se uvolní místo pilota, a mezitím si nalétal všechny potřebné kvalifikace. V dubnu 2004, dva roky po škole, jsem začal létat profesionálně.“

Začínal na Boeingu 737 jako druhý pilot, v r. 2008 se posunul na levé sedadlo. Pak se stal také leteckým instruktorem, od roku 2016 examinátorem-inspektorem, který přezkušuje a uvolňuje lidi do provozu. Byl i zástupcem šéfa výcviku ve výcvikovém středisku.

„Chtěl jsem se vzdělávat dál, podařilo se mi splnit si velký sen a dostat se na 747,“ vypráví Jan Máče. „V Amsterdamu na výběrovém řízení jsem byl ve svých 39 letech nejmladší. Tehdy nás vzali dva kapitány.“

Po dvou měsících výcviku začal létat s pasažérskými i nákladními 747. „Řídí se podobně, ale rozdíly tam jsou. S cestujícími sebou máte standardně 18 letušek a je důležité navodit důvěru celého týmu. U nákladního letadla je zase potřeba důkladně kontrolovat například uložení nákladu, přepravují se i nebezpečné materiály nebo živá zvířata, jako drazí koně na dostihy.“

Koronavirus ho vrátil na zem

S rodinou žije v Praze, pracuje ale pro zahraniční společnost. „Kdyby bylo jen na mně, asi bydlím natrvalo v jiné části světa, ale mám rodinu, s přítelkyní máme dvě dcery. A v Česku je hezky. V zahraničí trávím dva až čtyři týdny, pak jsem přibližně dva týdny doma.“

Teď nelétá, v březnu ho jeho letecká společnost poslala na neplacené volno. Pasažéry má ale za zády dál. „Nevydržím sedět se založenýma rukama, a jelikož mám řidičský průkaz na autobus a chtěl jsem být prospěšný komunitě, od července pracuji jako řidič autobusu městské dopravy v Praze.“ Někteří kolegové vědí, že je kapitánem 747, jiní ne. Netuší to samozřejmě ani pasažéři. „Stala se mi humorná příhoda: přijel jsem o pár minut pozdě, což se stává, a jeden pán mi začal nadávat, že jedu pozdě, že autobus je špinavý a bůhví co ještě. A zakončil to slovy: Kdyby ses líp učil, nemusel jsi jezdit autobusem. To mě rozesmálo.“

Jan Máče přemýšlí i o tom, co bude s létáním dál. „Pasažérská letadla, obzvlášť takhle velká, ještě asi nějakou dobu létat ve velké míře nebudou. Všichni vyhlížejí vakcínu jako světlo na konci tunelu. Já jsem optimista, lidé chtějí poznávat svět a chtějí se navštěvovat. Cestovat se nepřestane.“